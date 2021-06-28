Прощенный Киркоров записал новое видео: "Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни"

Артист заявил, что такое решение украинских властей – луч надежды на возобновление добрососедских отношений между двумя странами.

Российский певец Филипп Киркоров, которого недавно включили, а затем исключили из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, поблагодарил украинских поклонников, опубликовав соответствующее видео у себя в Instagram.

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"Выше права может быть лишь милость, а выше справедливости – лишь прощение. А выше закона может быть только любовь. Спасибо всем моим поклонникам из Украины за любовь, которая ведет меня и помогает мне уже почти 40 лет творческой жизни. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит. И в очередной раз убеждаюсь, и в очередной раз удивлен. Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни. По телевидению могут транслировать мои шоу. И конечно же, я очень жду живых концертов и встреч с каждым из вас. Но этот призыв, поддержка и любовь народа – луч надежды, первая соломинка, что возможны изменения, что нас слышат", – говорит Киркоров.

Кроме того, ролик Киркоров сопроводил не менее расширенным комментарием.

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!", – говорится в нем.

Певец напомнил, что украинские власти исключили его имя из "черного списка", и добавил, что каждый человек в праве решать, что ему слушать и смотреть, а музыка и политика не должны соприкасаться.

"Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – резюмировал артист.

Напомним, 23 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики включило популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В министерстве уточнили что включение в "черный список" происходит по представлению Службы безопасности Украины автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

В СБУ пояснили, что российский артист неоднократно участвовал в пропагандистских концертах и высказывался в поддержку оккупации Крыма Россией.

В свою очередь Киркоров назвал такое решение "абсурдом" и даже спел песню на украинском языке.

Однако уже через четыре дня СБУ передумала вносить Киркорова в "черный список" и отправила соответствующее письмо в Минкульт, не объясняя причины такого решения, однако отметили, что решение в отношении певца нуждается в "дополнительной обработке данных".