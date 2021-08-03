СБУ вновь запретила въезд Киркорову в Украину, — СМИ (фото)

Журналисты уверяют, что решение действует еще с 7 июня и было принято "для обеспечения национальной безопасности".

Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Соответствующий документ показал бывший руководитель "Правого сектора" в Одессе и националист Сергей Стерненко, получивший ответ на запрос от СБУ.

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В ответе указывается, что в интересах обеспечения нацбезопасности СБУ приняло решение запретить гражданину РФ Киркорову въезд на территорию Украины на три года. Запрет действует еще с 7 июня.

Источники Obozrevatel в спецслужбе также подтвердили наличие запрета на въезд.

[ + – ] Ответ на запрос Серегя Стерненко Фото: Скриншот

Блогер Олег Стефаник на своей странице в Facebook написал, что это "его маленькая победа над Россией". Он написал обращение в СБУ для запрета на въезд Филиппу Киркорову.

[ + – ] Публикация Олега Стефаника Фото: скриншот

На момент написания новости артист не комментировал решение о запрете на въезд в Украину.

Отметим, Стерненко и его соратник Руслан Демчук являются фигурантами дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, похитители его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.

31 мая 2021 года, одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по ч.2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) и признал виновным по ч.2 ст. 146 (похищение человека) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Однако по ст. 146 его не привлекли к ответственности из-за того, что сроки давности прошли, а по ст. 263 ему дали три года лишения свободы с заменой на один год условно.

Ранее Киркорову уже вводили запрет на въезд в Украину за поддержку оккупации Крыма. Он давал там концерты, а в одном из интервью заявил, что "Крым — это его любимое место России".

Напомним, 23 июня СБУ внесли Киркорова в "черный список" Минкульта. Через четыре дня Киркорова исключили из списка, решение нуждалось в "дополнительной обработке данных". После решение об удаления из списка запрещенных артистов, Киркоров записал видео, в котором заявил, что решение украинских властей — луч надежды на возобновление добрососедских отношений между РФ и Украиной.