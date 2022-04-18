"Мені соромно!": Оля Полякова відповіла Кіркорову, який заступився за Медведчука та Марченко

Українська артистка зізналася, що їй дуже соромно за те, що колись вона рівнялась на Філіпа та прагнула дружби з ним.

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Українська співачка Ольга Полякова відреагувала на допис у соцмережі російського колеги Філіпа Кіркорова, який виступив на захист народного депутата Віктора Медведчука, затриманого СБУ під час спроби втекти за кордон, і його дружини Оксани Марченко. Шестихвилинне звернення до нього зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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За її словами, вона майже два місяці чекала реакції Кіркорова на події в Україні, і була вражена, коли ця реакція все ж таки з'явилася.

[ + – ] Кіркоров вимагає від європейських політиків зробити все для порятунку Віктора Медведчука Фото: Скриншот

"І тут ти пишеш цей текст, де підтримуєш Медведчука. Тобі шкода кого? Злочинця, колаборанта, зрадника? Людину, яка безпосередньо причетна до всіх тих жахів, що обрушилися на мою країну. Адже Медведчук ніколи не займався бізнесом. Завжди тільки політикою. При тому, що він був одним із найбагатших людей в Україні. Палаци, вілли, квартири, машини, яхта, що входить у топ найдорожчих яхт світу. Усі ці мільярди він десятки років крав в українців. Це в його статках наші погані дороги, мізерні зарплати вчителів, убита інфраструктура і промисловість, знекровлена армія, вимерлі села, зруйнована економіка. Він, як вампір, висмоктував життя з України усі ці роки. А ще крав гроші, які йому виділяв його кум Путін на те, щоб сформувати тут п'яту колону, яка підтримує політику Росії, підкуп місцевої влади, створення телеканалів для того, щоб вас, росіян, зустрічали тут із квітами. Але й цю затію він тупо провалив, бо він злодій, брехун і зрадник. І на його руках кров тисяч українців і росіян. Він спільник убивць. Ти підтримуєш убивцю", — каже Полякова.

Далі вона торкнулася підтримки Кіркоровим Оксани Марченко:

"Я не говоритиму, скільки її чоловікові варто було впхнути її ведення в українські канали. Скільки коштували проєкти, які купувалися спеціально для неї, щоб українці мали можливість спостерігати її фантастичні за вартістю дизайнерські вбрання та діаманти на своїх екранах, але яка так і не звернулася за весь час до свого народу, до українців, із підтримкою. Вона також не звернулася до свого кума Путіна, щоб той припинив убивати та руйнувати її країну. А зараз ця лицемірна "паломниця" у косинці звертається до турків, не до українців. Тобі її шкода?".

Вона цікавиться, а чи не шкода Кіркорову його українських шанувальниць, молодих і літніх жінок, дітей, яких тисячами вбивають і ґвалтують російські солдати.

"Ти пишеш, що для тебе цінністю є людина. А яка? Тільки багата? Тільки мільярдер? Якщо тобі не шкода українців, то пошкодуй хоча б своїх російських солдат, які тисячами валяються на нашій землі, спалені й обгризені бродячими собаками. Пошкодуй їхніх матерів, дружин, дітей. Але ні, тобі нікого не шкода", — наголошує артистка.

Вона також рознесла вщент твердження Кіркорова про те, що для нього цінністю є людські стосунки, на прикладі скандалу, в який вона потрапила після спільного виступу в ОАЕ минулого року:

"Рік тому ти мене підставив, коли запросив на виступ у Дубаї, і з концерту влаштував фарс дружби й об'єднання наших народів: штовхав промови, махав прапорами. Я тоді промовчала, "смалодушничала". Виправдовувала тебе, думала, ти це щиро, через незнання. Нііііі. Ти все розумів тоді й усе розумієш зараз. Я завжди наводила тебе в приклад твоєї любові до артистів, твоєї уваги, твого розуміння артистичної професії, душі артиста. Цей захоплення залишиться зі мною і тепер як пам'ять. Пам'ять про те, що великі артисти можуть бути маленькими людьми".

Ольга зізналася, що коли раніше Філіп був для неї прикладом особистості та справжньої зірки, то тепер усе змінилося, і їй соромно:

"Сьогодні я бачу людину, яка не здатна на більше, ніж написати допис на підтримку злодія, зрадника і брехуна. Мені соромно, що я рівнялась на тебе. Мені соромно, що я хотіла дружби з тобою. Я зневажаю себе за те, що я себе обманювала. Але я здобула урок. Ми всі отримали урок!"

Відео Полякової викликало великий відгук у її підписників. Публікацію прокоментували Злата Огнєвіч, Міка Ньютон, Лілія Подкопаєва, Марія Яремчук, Катерина Бужинська та багато інших, підтримавши сказане.

Нагадаємо, раніше Полякова звернулася до білорусів, а також представила зворушливу пісню-колискову.