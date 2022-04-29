Галкін опублікував нове відео з Ізраїлю після образ Симоньян

Артист анонсував ще один концерт у Ізраїлі.

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Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, якого пропагандистка Симоньян назвала "геєм" і "мерзотою" в ефірі федерального каналу, порушив мовчання в мережі, записавши новий відеозвернення.

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Правда, стосувалося воно не відповіді на образи від головної редакторки Russia Today, а мало радісніший характер. Максим повідомив, що квитки на всі його 12 концертів у межах туру містами Ізраїлю вже продані. Він додав, що на прохання шанувальників буде організовано ще один, 13-ий концерт.

На записі Максим сміється, пояснивши це тим, що його тішить син Гаррі. Якоїсь миті хлопчик на секунду з'являється в кадрі.

Про скандал із Симоньян Галкін, який втратив роботу на Першому каналі в Росії, не згадує.

Телеведучий, який відкрито виступив із засудженням війни в Україні, зараз із сім'єю живе в Ізраїлі. Йому та його дружині Аллі Пугачовій уже запропонували вести програму на місцевому телебаченні, а ЗМІ показали фотографії маєтку знаменитостей.

Нагадаємо, співачка Лайма Вайкуле написала пост на підтримку друзів і розкритикувала Симоньян за її вчинок.