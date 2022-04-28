Максим Галкін, який підтримав Україну, втратив роботу на Першому каналі

Шоумен із перших днів війни Росії проти України критикував владу РФ і говорив правду про те, що відбувається.

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Російський шоумен, гуморист і телеведучий Максим Галкін, який публічно виступив на підтримку України та засудив вторгнення російської армії на територію суверенної держави, залишився без роботи на батьківщині, повідомляють росЗМІ.

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За інформацією журналістів, він більше не буде ведучим програми "Сьогодні ввечері" на Першому каналі, де працював останні п'ять років: спочатку з Юлією Меньшовою, а згодом один.

Співробітники шоу кажуть, що до останнього не знали про звільнення Галкіна. Не виключено, що така секретність була пов'язана з тим, що йому ще не знайшли заміни. З тих, хто може з'явитися в ефірі замість Максима, називали Олександра Олешка, Дмитра Борисова, Нону Гришаєву й інших. Цілком імовірно, що ведучих буде двоє чи навіть більше.

Окрім "Сьогодні ввечері", Галкін був ведучим шоу "Краще за всіх". Наразі доля програми невідома.

ЗМІ не відкидають, що подібне не стало для чоловіка Алли Пугачової несподіванкою. Він разом із сім'єю поїхав у Ізраїль. Там йому та його дружині вже запропонували вести аналог програми "Російський ніндзя", де учасники проходять складну смугу перешкод.

Крім того, сам Галкін анонсував великий тур містами Ізраїлю, причому вже зараз відомо про 11 додаткових концертів. Частину грошей від виступів шоумен пообіцяв перерахувати для допомоги Україні.

Тим часом у Росії триває цькування артиста. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканалу "Росія 1" назвала його "геєм" і "мерзотою", а також заявила, що він одружився з "літньою жінкою" заради особистого збагачення.

Сам Галкін на це поки що ніяк не відреагував, а ось Лайма Вайкул вже висловилася на адресу Симоньян.