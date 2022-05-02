Тіна Канделакі розповіла, чому її нудить від Джолі. Потап відповів

Окрім Анджеліни Джолі, від телеведучої дісталося й оскароносному Шону Пенну.

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Російська журналістка, телеведуча та керівна директорка "Газпром-медіа" Тіна Канделакі несподівано відреагувала на приїзд голлівудської акторки й амбасадорки доброї волі ООН Анджеліни Джолі в Україну. За її словами, знаменитість тепер викликає у неї блювотний рефлекс, про що вона поспішила повідомити в Telegram.

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"Уперше, коли мене нудить від Анджеліни Джолі", — написала вона.

Незабаром Канделакі більш розширено пояснила, що стало причиною такої реакції на вчинок акторки. Серед іншого, дісталося і Шону Пенну, який готовий воювати за Україну:

"Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі чи Шон Пенн не приїхали в ДНР чи ЛНР? Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію, — антигуманісти і просто чудовиська?".

Фото: Скриншот

Така заява не залишилася непоміченою. На неї відповів український співак і продюсер Олексій Потапенко, він же Потап.

"А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я, наприклад, був у Луганській і Донецькій області двічі, звичайно, на боці України, на боці світла та любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Таяна, Мірзоян тощо… А ми, крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе, Канделакі, не пам'ятаємо. Не дивуйтеся, на відміну від рашки, де артисти — челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі Артисти, Зірки, Селебріті — це вісники свободи, прав людини й активні соціальні діячі! Тож чекайте на нетфліксі фільм про боротьбу України з Робертом Де Ніро у ролі полковника ЗСУ, а тебе, Канделакі, зіграє Пенелопа Крус, але не радій там, де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", — написав він.

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Підтримка України в багнети зустрічається російськими пропагандистами незалежно від того, надають її світові знаменитості чи зірки шоу-бізнесу РФ. Наприклад, пропагандистка Маргарита Симоньян у прямому ефірі федерального каналу вибухнула образливими заявами на адресу Максима Галкіна. На захист гумориста та його сім'ї виступили Лайма Вайкуле, Володимир Пресняков і багато інших. Після тривалого мовчання своє слово сказав і Філіп Кіркоров.