"Я маю намір повернутися", – Шон Пенн про плани воювати за Україну

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Двічі оскароносний голлівудський актор, режисер і продюсер Шон Пенн повідомив, що розглядає можливість приєднатись до українських сил для боротьби з Росією, повідомляє Hollywood Authentic.

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61-річний американець, який знімав у лютому в Україні документальний фільм VICE про вторгнення Росії та змушений був зі своєю командою тікати в Польщу, розповів про повернення в зону бойових дій.

"Я маю намір повернутися в Україну. Але я не ідіот, я не впевнений, що можу запропонувати... Єдина можлива причина, через яку я залишався в Україні довше минулого разу, полягала в тому, що я тримав у руках гвинтівку..." — казав він.

За словами Пенна, днями він був на заправці в Брентвуді та думав про те, щоб "ополчитися проти Росії".

Раніше Шон закликав уряд США "вкласти все" на підтримку України та її народу або випустити з уваги "те, чим Америка сподівалася стати".

Некомерційна організація CORE (Community Organized Relief Effort), заснована актором у 2010 році, нині підтримує українських біженців у Польщі. Нещодавно актор відвідав Львів.

"У мене багато роботи з CORE з прийому біженців у Польщі. Я більше знімаю для документального фільму, але в останню хвилину я проведу оцінку того, яку цінність він матиме. У довгостроковій перспективі ми не маємо жодних реальних доказів того, що документальні фільми дійсно щось змінюють. Ми просто не знаємо. Ми лише знаємо, що вони можуть дати надію”.

Нагадаємо, Пенн звернувся до американських мільярдерів із проханням скинутися на винищувачі для України. Він упевнений, що $500 млн цілком вистачить для цього.