"Я намерен вернуться", – Шон Пенн о планах воевать за Украину

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Дважды оскароносный голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн сообщил, что рассматривает возможность присоединиться к украинским силам для борьбы с Россией, сообщает Hollywood Authentic.

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61-летний американец, который снимал в феврале в Украине документальный фильм VICE о вторжении России и вынужден был со своей командой бежать в Польшу, рассказал о возвращении в зону боевых действий.

"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, что могу предложить… Единственная возможная причина, по которой я оставался в Украине дольше в прошлый раз, заключалась в том, что я держал в руках винтовку…", – казал он.

По словам Пенна, на днях он был на заправке в Брентвуде и думал о том, чтобы "ополчиться против России".

Ранее Шон призвал правительство США "вложить все" в поддержку Украины и ее народа или упустить из виду "то, чем Америка надеялась стать".

Некоммерческая организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная актером в 2010 году, в настоящее время поддерживает украинских беженцев в Польше. Недавно актер посетил Львов.

"У меня много работы с CORE по приему беженцев в Польше. Я больше снимаю для документального фильма, но в последнюю минуту я проведу оценку того, какую ценность он будет иметь. В долгосрочной перспективе у нас нет никаких реальных доказательств того, что документальные фильмы действительно что-то меняют. Мы просто не знаем. Мы только знаем, что они могут дать надежду".

Напомним, Пенн обратился к американским миллиардерам с просьбой скинуться на истребители для Украины. Он уверен, что $500 млн вполне хватит для этого.