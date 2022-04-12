"Я намерен вернуться", – Шон Пенн о планах воевать за Украину
Актер уже неоднократно заявлял о своей поддержке нашей страны.
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Дважды оскароносный голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн сообщил, что рассматривает возможность присоединиться к украинским силам для борьбы с Россией, сообщает Hollywood Authentic.
61-летний американец, который снимал в феврале в Украине документальный фильм VICE о вторжении России и вынужден был со своей командой бежать в Польшу, рассказал о возвращении в зону боевых действий.
"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, что могу предложить… Единственная возможная причина, по которой я оставался в Украине дольше в прошлый раз, заключалась в том, что я держал в руках винтовку…", – казал он.
По словам Пенна, на днях он был на заправке в Брентвуде и думал о том, чтобы "ополчиться против России".
Ранее Шон призвал правительство США "вложить все" в поддержку Украины и ее народа или упустить из виду "то, чем Америка надеялась стать".
Некоммерческая организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная актером в 2010 году, в настоящее время поддерживает украинских беженцев в Польше. Недавно актер посетил Львов.
"У меня много работы с CORE по приему беженцев в Польше. Я больше снимаю для документального фильма, но в последнюю минуту я проведу оценку того, какую ценность он будет иметь. В долгосрочной перспективе у нас нет никаких реальных доказательств того, что документальные фильмы действительно что-то меняют. Мы просто не знаем. Мы только знаем, что они могут дать надежду".
Напомним, Пенн обратился к американским миллиардерам с просьбой скинуться на истребители для Украины. Он уверен, что $500 млн вполне хватит для этого.