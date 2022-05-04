У Єрмака розкрили подробиці візиту Анджеліни Джолі в Україну
Приїзд знаменитості готувався три тижні у секреті.
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Візит Анджеліни Джолі в Україну готувався в режимі суворої таємності, а однією з умов було — жодних офіційних контактів із українськими політиками. Про це в коментарі Forbes.ua розповів радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.
За його словами, ініціатива відвідати Україну виходила від самої Джолі, а на організацію візиту, якою займався ОП на чолі з його керівником Андрієм Єрмаком, пішли три тижні.
"Було два коли, у Zoom і WhatsApp, за участю Джолі та Єрмака. Обговорювали програму та питання безпеки", — зазначив журналіст.
Він також перерахував решту умов, які передували приїзду акторки. Крім того, що не передбачалося жодних зустрічей із політиками, візит, який був приватним, ніде не анонсувався, а також передбачав спілкування Анджеліни лише з простими українцями.
До Львова знаменитість приїхала на автомобілі з Польщі. Вже в першій половині 30 квітня вона була в нашій країні та зупинилася в Grand Hotel. За ті півтора дні, що Джолі провела в Україні, вона відвідала обласну львівську лікарню "Охматдит", зустріла евакуаційний потяг на львівському вокзалі, поспілкувалася з людьми в центрі та відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" в місті Бориславі.
Метою візиту світової знаменитості була підтримка країни, яка протистоїть російській агресії.
"Джолі відвідує Україну, щоб зустрітися з дітьми, які постраждали від конфлікту, та місцевими організаціями, які працюють над їхнім захистом. Її візит — це приватна гуманітарна місія, орієнтована на потреби дітей", — відповіли в пресслужбі акторки.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі з'явилася в кафе "Львівські круасани", що згодом спровокувало цілу хвилю мемів.
Актрису в місті застала повітряна тривога, тому їй довелося разом із помічниками вирушити в бомбосховище.
Візит суперзірки викликав обурення росіян. Наприклад, телеведуча Тіна Канделакі заявила, що її тепер "нудить" від Джолі.