Анджеліна Джолі показала уламок снаряда, що покалічив українських дітей

За словами акторки, в деяких дітей, поранених під час обстрілу вокзалу в Краматорську, уламки залишилися в організмі, оскільки перебували в небезпечній близькості до життєво важливих органів.

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46-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше публічно розповіла про свій візит до Львова, опублікувавши в Instagram, де має 13 млн підписників, світлини, зроблені в українському місті.

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Зокрема, вона поділилася знімком уламка бомби, яким гралася маленька дівчинка.

"Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", який знайшла маленька дівчинка. Маленька дівчинка, яка його знайшла, не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Він нерівний і важчий, ніж можна очікувати. Його блиск і незвичайність напевно привернуть увагу дитини. Під час вибуху бомби або снаряда гострі осколки важкого металу впиваються в тіла тих, хто знаходиться поруч із точкою удару", — пише акторка.

Вона додала, що багатьом з дітей, які пережили бомбардування вокзалу в Краматорську, з якими вона зустрічалася, нещодавно видалили уламки, і цей процес — дуже важкий і болісний. Деякі фрагменти металу, які перебували близько до життєво важливих органів, лікарі не ризикнули діставати, щоб не ризикувати життям малюків, і уламки так і залишилися всередині маленьких жертв війни.

"Немає жодного сенсу в такій шкоді для дітей, яка виходить за межі тілесних ушкоджень до емоційних та психічних проявів травми. Боротьба за припинення війни, схожа на ту, що вибухнула в Україні, — це гонитва за обмеження кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих кожен день", — резюмувала Джолі.

Публікація знаменитості зібрала вже понад 415 тисяч вподобань та понад 13 тис. коментарів. Багато хто дякує їй за те, що вона приїхала в Україну і показала, що відбувається в цій країні, а також за підтримку.

Нагадаємо, у Львові, куди зірка приїхала 30 квітня, Джолі поспілкувалася з біженцями, які прибули на евакуаційному потязі з Донецької області, а також змушена була ховатися в бомбосховищі, коли над містом пролунали звуки сирени.

Про те, як протягом трьох тижнів готувався візит світової знаменитості до України, охоплену війною, розповіли в Офісі Президента.