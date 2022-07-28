Бред Пітт ходить на побачення та живе своє найкраще життя — ЗМІ

Актор насолоджується життям після тривалого шлюборозлучного процесу з Анджеліною Джолі, який неабияк потріпав йому нерви.

58-річний Бред Пітт знову почав ходити на побачення через шість років після того, як розлучився зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Про це повідомляє видання People із посиланням на джерело, добре знайоме з актором.

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"Він зустрічається, але не в серйозних стосунках", — сказав інсайдер про голлівудську знаменитість.

Як відомо, після розлучення з Джолі оскароносний актор зустрічався з 29-річною моделлю з Польщі Ніколь Потур (скорочено від Ніколь Потуральскі), але їхні стосунки були недовгими.

Побачення з новою жінкою відбулося через шість років після того, як Пітт розійшовся з Джолі, та через три роки після завершення затяжного розлучення, яке сильно виснажило нерви колишнім чоловікові та дружині. У суді вони запекло билися за опіку над п'ятьма з шести дітей.

За інформацією джерела, останні шість років у житті Пітта були дуже складними, але він зумів знайти золоту середину.

"У цих обставинах він живе своїм найкращим життям", — сказало джерело.

Одна з радостей його життя — бачити своїх дітей якнайчастіше. З молодшими він зустрічається в Лос-Анджелесі, ходить із ними на вечерю. Оскільки в старших є своє життя та друзі, вони бачаться з батьком рідше. Але, за словами співрозмовника People, "у Бреда з ними досі досить хороші стосунки".

Також актор любить відвідувати свій маєток Chateau Miraval у Франції, який він купив у 2008 році.

Нагадаємо, Джолі продала свою половину винного бізнесу в жовтні 2021 року алкогольному гіганту Stoli. Бреду Пітту не сподобався покупець, тож він спробував оскаржити продаж через суд, але програв.

І, звісно, у Пітта є його кар'єра в кіно.

"Бред чудово проводить час, просуваючи Bullet Train", — поділився інсайдер.

Співрозмовник видання додав, що для Пітта це був чудовий проєкт. Графік зйомок був напруженим і складним, але актор любить такий ритм життя, і він у захваті від фільму.

Фокус раніше писав про те, що Бред Пітт з'явився на прем'єрному показі нового бойовика Девіда Лінча "Швидше за кулю" з ним у головній ролі, одягнений у лляну сорочку та спідницю.