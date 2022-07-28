Брэд Питт ходит на свидания и живет свою лучшую жизнь - СМИ

Актер наслаждается жизнью после долгого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, который изрядно потрепал ему нервы.

58-летний Брэд Питт снова начал ходить на свидания через шесть лет после того, как расстался со своей бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник, хорошо знакомый с актером.

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"Он встречается, но не в серьезных отношениях", — сказал инсайдер о голливудской знаменитости.

Как известно, после расставания с Джоли оскароносный актер встречался с 29-летней моделью из Польши Николь Потур (сокращенно от Николь Потуральски), но их отношения были недолгими.

Свидание с новой женщиной состоялось через шесть лет после того, как Питт разошелся с Джоли, и через три года после завершения затяжного развода, сильно измотавшего нервы двоим бывшим супругам. В суде они ожесточенно бились за опеку над пятью из их шести детей.

По информации источника издания, последние шесть лет в жизни Питта были очень сложными, но он сумел найти золотую середину.

"В данных обстоятельствах он живет своей лучшей жизнью", — сказал источник.

Одна из радостей его жизни — видеть своих детей как можно чаще. С младшими он встречается в Лос-Анджелесе, ходит с ними на ужин. Так как у старших есть своя жизнь и друзья, они видятся с отцом реже. Но по словам собеседника People, "у Брэда с ними до сих пор довольно хорошие отношения".

Также актер любит посещать свой особняк Chateau Miraval во Франции, который он купил в 2008 году.

Напомним, Джоли продала свою половину винного бизнеса в октябре 2021 года алкогольному гиганту Stoli. Брэду Питту не понравился покупатель, поэтому он попытался оспорить продажу через суд, но проиграл.

И, конечно, у Питта есть его карьера в кино.

"Брэд отлично проводит время, продвигая Bullet Train", — поделился инсайдер.

Собеседник издания добавил, что для Питта это был отличный проект. График съемок был напряженным и сложным, но актер любит такой ритм жизни, и он в восторге от фильма.

Фокус ранее писал о том, что Брэд Питт появился на премьерном показе нового боевика Дэвида Линча "Быстрее пули" с ним в главной роли, одетый в льняную рубашку и юбку.