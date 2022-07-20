В сети обсуждают появление Брэда Питта на публике в юбке

Оскароносный актер исполнил главную роль в боевике Дэвида Линча "Быстрее пули".

58-летний Брэд Питт решил удивить фанатов своим внешним видом. Знаменитость появился на премьерном показе нового фильма Дэвида Линча "Быстрее пули" с Питтом в главной роли в Берлине в необычном образе — льняной костюме, состоящем из темной юбки выше колен, пиджака в тон и мятой лососевой рубашки. Об этом пишет Daily mail.

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Образ актер дополнил аксессуарами в виде солнцезащитных очков и ожерелий на шее. Также Питт надел черные армейские ботинки, продемонстрировав татуировки на своих скульптурных икрах.

[ + – ] Брэд Питт на показе в Берлине. Фото: Getty Images

Видимо, таким образом Питт хотел показать фанатам, что несмотря на неурядицы со здоровьем — недавно актер заявил, что страдает прозопагнозией, из-за чего плохо распознает лица знакомых людей, а также затяжные судебные процессы с бывшей супругой Анджелиной Джоли, которые отнимают много сил и энергии, он еще способен удивлять.

За несколько дней до этого на премьерном показе фильма в Париже Брэд Питт появился в темно-синем кэжуал-костюме, серой майке и белых кедах. Образ актера дополняли стильные солнцезащитные очки авиаторы. Знаменитость активно позировал перед камерами, демонстрируя эффектные трюки, которые, вероятно, зрители увидят в новом фильме с его участием.

[ + – ] Брєд Питт на показе в Париже. Фото: Getty Images

Напомним, недавно Брэд Питт заявил, что он страдает очень редким заболеванием — прозопагнозией. Это когнитивное расстройство, при котором мозг не может правильно обработать полученную информацию, а потому человек не различает лица. Степень тяжести заболевания может быть разной: одни люди не узнают старых знакомых или не запоминают новые лица, а другие — не могут распознать себя в зеркале. Из-за прозопагнозии человеку трудно определить пол, возраст и настроение собеседника.

Фокус ранее рассказывал о том, что бывшие супруги — Брэд Питт и Анджелина Джоли — продолжаются судебные тяжбы после бракоразводного процесса. Недавно оскороносный актер обратился с иском в суд, обвинив свою экс-жену в том, что она продала долю в их общей винодельне Chateau Miraval, чтобы причинить ему боль. Джоли отрицает все обвинения и утверждает, что поступила так, потому что больше не могла вести бизнес, так как много времени после развода тратит на воспитание детей.