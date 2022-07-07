Брэд Питт признался, что страдает от редкого заболевания

Однако близкие и родные актера ему не верят.

Голливудский актер Брэд Питт откровенно рассказал о своей борьбе с редкой болезнью. Об этом пишет GQ.

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По словам бывшего мужа Анджелины Джоли, он болен прозопагнозией, то есть может не воспринимать лица других людей, даже своих родных и близких.

Прозопагнозия (от греч. πρόσωπον — лицо, греч. ἀγνωσία — неузнавание) — это расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лицо утеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.

Однако окружение Питта не верит в необычную болезнь актера, которую официально звезде еще не диагностировали, однако он уверен, что страдает именно этим недугом.

[ + – ] Брэд Питт на обложке глянца Фото: GQ

"Многие думают, что я с неуважением отношусь к ним", — признался Брэд Питт.

В настоящее время американский актер продолжает судиться со своей бывшей женой Анджелиной Джоли по поводу права на опеку над своими шестью детьми, трое из которых являются биологическими. Недавно Питт раскрыл план мести своей экс-возлюбленной. По мнению актера, Джоли специально затягивает судебные процессы, чтобы дети еще больше привыкли к ней.

[ + – ] Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор судятся за право опеки над своими шестью детьми Фото: Elle

Напомним, 58-летний Брэд Питт снялся для обложки журнала в образе шекспировской Офелии.

Также Фокус писал о роскошном доме на колесах Брэда Питта стоимостью более миллиона долларов, который актер сейчас сдает в аренду.