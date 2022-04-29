Брэд Питт раскрыл план мести Анджелины Джоли

Звездные экс-супруги до сих пор борются за равные права на своих детей.

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58-летний голливудский актер Брэд Питт понял план мести и выигрыша своей бывшей жены Анджелины Джоли. Она специально затягивает процесс развода. Об этом пишет Mercury News.

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Поскольку во время судебных исков и разбирательств дела 46-летняя Анджелина Джоли остается законным опекуном их с Питтом детей, она специально затягивает процесс развода. К тому же, за это время дети почти не видят своего отца и отдаляются от него. И даже если дело закроют к совершеннолетию детей, они уже не захотят видеть Брэда.

[ + – ] У Анджелины Джоли и Брэда Питта подрастают шестеро детей Фото: Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли разошлись еще в 2016 году, однако продолжают судиться за равные права на своих детей. А их у звездных супругов шестеро: трое усыновленных и трое биологических. В свое время Анджелина Джоли и Брэд Питт усыновили 20-летнего Мэддокса, 18-летнего Пакса и 17-летнюю Захару. Родными детьми Питта и Джоли являются 15-летняя Шайло, которая в свое время позиционировала себя как мальчик, и 13-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Напомним, Анджелина Джоли стала одной из десятков мировых знаменитостей, открыто поддержавших Украину во время полномасштабной российской военной агрессии. Актриса посещала украинских детей в госпитале и рассказала, что молится за Украину.

Также Фокус писал о старом-новом романе Брэда Питта. Актера подозревают в романтических отношениях с его бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон, от которой он, собственно, и ушел к Анджелине Джоли в 2005 году.