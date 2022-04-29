Бред Пітт розкрив план помсти Анджеліни Джолі

Зіркове експодружжя досі бореться за рівні права на своїх дітей.

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58-річний голлівудський актор Бред Пітт зрозумів план помсти та виграшу своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі. Вона спеціально затягує процес розлучення. Про це пише Mercury News.

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Оскільки під час судових позовів та розглядів справи 46-річна Анджеліна Джолі залишається законним опікуном їхніх з Піттом дітей, вона спеціально затягує процес розлучення. До того ж за цей час діти майже не бачать свого батька та віддаляються від нього. І навіть якщо справу закриють до повноліття дітей, вони вже не захочуть бачити Бреда.

[ + – ] В Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підростають шестеро дітей Фото: Getty Images

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розійшлися ще у 2016 році, проте досі продовжують судитися за рівні права на своїх дітей. А їх у зіркового подружжя шестеро: троє всиновлених та троє біологічних. Свого часу Анджеліна Джолі та Бред Пітт всиновили 20-річного Меддокса, 18-річного Пакса та 17-річну Захару. Рідними дітьми Пітта та Джолі є 15-річна Шайло, яка свого часу позиціювала себе як хлопчик, та 13-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі стала однією з десятків світових знаменитостей, котрі відкрито підтримали Україну під час повномасштабної російської військової агресії. Акторка відвідувала українських дітей у шпиталі та розповіла, що молиться за Україну.

Також Фокус писав про старий-новий роман Бреда Пітта. Актора підозрюють у романтичних стосунках з його колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Еністон, від якої він, власне, і пішов до Анджеліни Джолі у 2005 році.