Бред Пітт та Дженніфер Еністон живуть разом, – ЗМІ

Після розлучення, яке Дженніфер Еністон переживала дуже важко, актори все ж таки зуміли зберегти добрі стосунки.

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Після сенсаційного возз'єднання через 17 років Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у зірковій голлівудській тусовці поповзли чутки про те, що середнім гучним реюніоном може стати пара Бред Пітт та Дженніфер Еністон, повідомляють західні ЗМІ.

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Приводом для такої інформації стала новина, що актори живуть в одному пентхаусі в Парижі, де Дженіфер знімається в продовженні "Загадкового вбивства".

"Це не збіг, що Бред і Джен одночасно перебувають у Парижі. Пара відродила свій роман… Вони місяцями ховалися в пентхаусі за $25 тис. за ніч у готелі Four Seasons George V", – повідомляє таблоїд з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, після низки невдалих романів Пітт нарешті зрозумів, що Еністон була і є жінкою всього його життя. Він нібито попросив вибачення перед нею за те, що покинув її заради Анджеліни Джолі, і з того часу вони таємно нерозлучні.

[ + – ] Обкладинка журналу In Touch Фото: Скриншот

"Вони люблять жити таємно в Парижі. Вона навіть побувала в Міравалі непоміченою. Вони дуже потайливі, ніби не хочуть нічого наврочити. Вони пробують це протягом шести місяців і дивляться, що відбувається. Усе йде нормально. Вони старші і мудріші, і їхнє кохання сильніше, ніж будь-коли. Їм це здається правильним", – кажуть інсайдери.

Однак, таблоїд Suggest не поділяє збільшеної ейфорії шанувальників пари і запевняє, що ця історія абсолютно не відповідає дійсності.

"По-перше, заголовок таблоїду на обкладинці: "Бред і Джен живуть разом у Парижі 6 місяців!" був відвертою брехнею. Еністон і Пітт, звичайно, не живуть разом у Парижі вже кілька місяців, тому що жоден з них не був там. Ми знаємо це, тому що Еністон провела більшу частину лютого на Гаваях, знімаючи той самий проєкт, який привів її до Франції, а оскільки Еністон перебуває у Франції у робочих справах, ми впевнені, що вона не планує затримуватися протягом декількох місяців після зйомок. Еністон — відома домосідка, тому вона, швидше за все, повернеться до свого каліфорнійського будинку якнайшвидше", – зазначає видання.

Також журналісти наголошують, що за ці пів року папараці не змогли зробити жодної спільної фотографії акторів.

"У нас немає абсолютно жодних підстав вважати, що колишні щось починають. Наскільки ми можемо судити, це повний збіг, що вони приземлилися в Парижі приблизно в один і той же час", — заявили в Suggest.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон зуміла зберегти добрі стосунки з колишнім чоловіком і часто каже, що він – її друг, а також зазначає, що він був чудовий.