Брэд Питт и Дженнифер Энистон живут вместе, – СМИ

После развода, который Дженнифер Энистон переживала очень тяжело, актеры все же сумели сохранить хорошие отношения.

После сенсационного воссоединения спустя 17 лет Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в звездной голливудской тусовке поползли слухи о том, что осередным громким реюнионом может стать пара Брэд Питт и Дженнифер Энистон, сообщают западные СМИ.

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Поводом для такой информации стала новость о том, что актеры живут в одном пентхаусе в Париже, где Дженифер снимается в продолжении "Загадочного убийства".

"Это не совпадение, что Брэд и Джен одновременно находятся в Париже. Пара возродила свой роман… Они месяцами скрывались в пентхаусе за $25 тыс. за ночь в отеле Four Seasons George V", – сообщает таблоид со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, после череды неудачных романов Питт наконец понял, что Энистон была и есть женщиной всей его жизни. Он якобы извинился перед ней за то, что бросил ее ради Анджелины Джоли, и с тех пор они тайно неразлучны.

[ + – ] Обложка журнала In Touch Фото: Скриншот

"Они любят жить тайно в Париже. Она даже побывала в Миравале незамеченной. Они очень скрытные, как будто не хотят ничего сглазить. Они пробуют это в течение шести месяцев и смотрят, что происходит. Все идет нормально. Они старше и мудрее, и их любовь сильнее, чем когда-либо. Им это кажется правильным", – говорят инсайдеры.

Однако таблоид Suggest не разделяет растущей эйфории поклонников пары и заверяет, что вся эта история абсолютно не соответствует действительности.

"Во-первых, заголовок таблоида на обложке: "Брэд и Джен живут вместе в Париже 6 месяцев!" было откровенной ложью. Энистон и Питт, конечно, не живут вместе в Париже уже несколько месяцев, потому что ни один из них не был в Париже так долго. Мы знаем это, потому что Энистон провела большую часть февраля на Гавайях, снимая тот самый проект, который привел ее во Францию. А поскольку Энистон находится во Франции по работе, мы уверены, что она не планирует задерживаться в течение нескольких месяцев после съемок. Энистон — известная домоседка, поэтому она, скорее всего, вернется в свой калифорнийски дом как можно скорее", – отмечает издание.

Также журналисты подчеркивают, что за эти полгода папарацци не смогли сделать ни одной общей фотографии актеров.

"У нас нет абсолютно никаких оснований полагать, что бывшие что-то затевают. Насколько мы можем судить, это полное совпадение, что они приземлились в Париже примерно в одно и то же время", – заявили в Suggest.

Напомним, Дженнифер Энистон сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и часто говорит, что он – ее друг, а также отмечает, что он "был прекрасен".