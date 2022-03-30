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Брэд Питт и Дженнифер Энистон живут вместе, – СМИ

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Фото: People | Брэд Питт и Дженнифер Энистон считались одной из самых крепких пар Голливуда

После развода, который Дженнифер Энистон переживала очень тяжело, актеры все же сумели сохранить хорошие отношения.

После сенсационного воссоединения спустя 17 лет Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в звездной голливудской тусовке поползли слухи о том, что осередным громким реюнионом может стать пара Брэд Питт и Дженнифер Энистон, сообщают западные СМИ.

Поводом для такой информации стала новость о том, что актеры живут в одном пентхаусе в Париже, где Дженифер снимается в продолжении "Загадочного убийства".

"Это не совпадение, что Брэд и Джен одновременно находятся в Париже. Пара возродила свой роман… Они месяцами скрывались в пентхаусе за $25 тыс. за ночь в отеле Four Seasons George V", – сообщает таблоид со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, после череды неудачных романов Питт наконец понял, что Энистон была и есть женщиной всей его жизни. Он якобы извинился перед ней за то, что бросил ее ради Анджелины Джоли, и с тех пор они тайно неразлучны.

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Обложка журнала In Touch
Фото: Скриншот

"Они любят жить тайно в Париже. Она даже побывала в Миравале незамеченной. Они очень скрытные, как будто не хотят ничего сглазить. Они пробуют это в течение шести месяцев и смотрят, что происходит. Все идет нормально. Они старше и мудрее, и их любовь сильнее, чем когда-либо. Им это кажется правильным", – говорят инсайдеры.

Однако таблоид Suggest не разделяет растущей эйфории поклонников пары и заверяет, что вся эта история абсолютно не соответствует действительности.

"Во-первых, заголовок таблоида на обложке: "Брэд и Джен живут вместе в Париже 6 месяцев!" было откровенной ложью. Энистон и Питт, конечно, не живут вместе в Париже уже несколько месяцев, потому что ни один из них не был в Париже так долго. Мы знаем это, потому что Энистон провела большую часть февраля на Гавайях, снимая тот самый проект, который привел ее во Францию. А поскольку Энистон находится во Франции по работе, мы уверены, что она не планирует задерживаться в течение нескольких месяцев после съемок. Энистон — известная домоседка, поэтому она, скорее всего, вернется в свой калифорнийски дом как можно скорее", – отмечает издание.

Также журналисты подчеркивают, что за эти полгода папарацци не смогли сделать ни одной общей фотографии актеров.

"У нас нет абсолютно никаких оснований полагать, что бывшие что-то затевают. Насколько мы можем судить, это полное совпадение, что они приземлились в Париже примерно в одно и то же время", – заявили в Suggest.

Напомним, Дженнифер Энистон сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и часто говорит, что он – ее друг, а также отмечает, что он "был прекрасен".