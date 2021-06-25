Дженнифер Энистон призналась, что они с Брэдом Питтом остались "добрыми друзьями"

Бывшие супруги ранее принимали участие в благотворительном онлайн-проекте и изображали любовь

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что она осталась в дружеских отношениях со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Об этом она рассказала на шоу Говарда Стерна, куда пришла вместе с коллегами по сериалу "Друзья": Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Об этом пишет CNN.

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Речь зашла о прошлогоднем проекте Питта и Энистон. Они встретились онлайн во время благотворительных чтений сценария старой популярной комедии "Беспечные времена в "Риджмонт Хай". Стерн поинтересовался, каково это было изображать страсть с бывшим супругом.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт на онлайн-встрече в 2020 году

Энистон ответила ведущему Стерну, что выступать со своим бывшим ей было весьма комфортно.

А еще ей понравилось играть любовные отношения во время чтения сценария. "Брэд и я приятели. Мы добрые друзья", — отметила актриса.

"В этом нет ничего странного. Но понимаю, что многие хотели увидеть что-то другое", — заявила актриса.

Ранее она заявляла, что не будет ходить на "онлайн-свидания" и пока не планирует выходить замуж снова.

"Мне интересно найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и весело проводить время друг с другом. Это все. Без всяких юридических обязательств", — рассказала Энистон.

[ + – ] Брэд Питт на съемках сериала "Друзья"

Напомним, Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 гг. Еще будучи мужем Энистон, Питт закрутил на съемках боевика "Мистер и миссис Смит" роман с Анджелиной Джоли. После чего он бросил Дженнифер, назвав ее скучной. Анджелину он считал "любящей, щедрой и удивительной женщиной".

В 2015 году Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру, но они расстались в 2018 году почти семи лет совместной жизни.