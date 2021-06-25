Дженніфер Еністон зізналася, що вони з Бредом Піттом залишилися "добрими друзями"

Колишнє подружжя раніше брали участь в благодійному онлайн-проекті та зображували кохання.

Акторка Дженніфер Еністон зізналася, що вона залишилася в дружніх стосунках зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Про це вона розповіла на шоу Говарда Стерна, куди прийшла разом із колегами по серіалу "Друзі": Кортні Кокс і Лізою Кудров. Про це пише CNN.

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Йшлося про торішній проект Пітта й Еністон. Вони зустрілися онлайн під час благодійних читань сценарію старої популярної комедії "Круті часи в «Ріджмонт Хай»". Стерн поцікавився, як це було зображати пристрасть з колишнім чоловіком.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Бред Пітт на онлайн-зустрічі в 2020 році

Еністон відповіла ведучому Стерну, що виступати зі своїм колишнім їй було дуже комфортно.

А ще їй сподобалося грати любовні стосунки під час читання сценарію. "Бред і я приятелі. Ми добрі друзі", — зазначила акторка.

"У цьому немає нічого дивного. Але розумію, що багато хто хотів побачити щось інше", — заявила акторка.

Раніше вона заявляла, що не буде ходити на "онлайн-побачення" і поки не планує виходити заміж знову.

"Мені цікаво знайти фантастичного партнера і просто жити приємним життям і весело проводити час одне з одним. Це все. Без всіляких юридичних зобовʼязань", — розповіла Еністон.

[ + – ] Бред Пітт на зйомках серіалу "Друзі"

Нагадаємо, Еністон і Пітт були одружені з 2000 по 2005 рр. Ще будучи чоловіком Еністон, Пітт закрутив на зйомках бойовика "Містер і місіс Сміт" роман з Анджеліною Джолі. Після чого він кинув Дженніфер, назвавши її нудною. Анджеліну він вважав "люблячою, щедрою і дивовижною жінкою".

У 2015 році Еністон вийшла заміж за актора Джастіна Теру, але вони розлучилися в 2018 році після майже семи років спільного життя.