Бред Пітт зізнався, що страждає від рідкісного захворювання
Проте близькі та рідні актора не вірять йому.
Голлівудський актор Бред Пітт відверто розповів про свою боротьбу з рідкісною хворою. Про це пише GQ.
За словами колишнього чоловіка Анджеліни Джолі, він хворий на прозопагнозію, тобто може не сприймати обличчя інших людей, навіть своїх рідних та близьких.
Прозопагнозія (від грец. πρόσωπον — обличчя, грец. ἀγνωσία — невпізнавання) — це розлад сприйняття обличчя, за якого здатність впізнавати обличчя загублена, але при цьому здатність впізнавати предмети в цілому збережена.
Проте оточення Пітта не вірить у незвичайну хворобу актора, яку офіційно зірці ще не діагностували, проте він впевнений, що страждає саме від цього недугу.
"Багато хто думає, що я з неповагою ставлюся до них", — зізнався Бред Пітт.
Наразі американський актор продовжує судитися зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі щодо права на опіку над своїми шістьма дітьми, троє з яких є біологічними. Нещодавно Пітт розкрив план помсти своєї екскоханої. На думку актора, Джолі спеціально затягує судові процеси, щоб діти ще більше звикли до неї.
Нагадаємо, 58-річний Бред Пітт знявся для обкладинки журналу в образі шекспірівської Офелії.
Також Фокус писав про розкішний будинок на колесах Бреда Пітта вартістю в понад мільйон доларів, який актор наразі здає в оренду.