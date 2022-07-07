Бред Пітт зізнався, що страждає від рідкісного захворювання

Проте близькі та рідні актора не вірять йому.

Голлівудський актор Бред Пітт відверто розповів про свою боротьбу з рідкісною хворою. Про це пише GQ.

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За словами колишнього чоловіка Анджеліни Джолі, він хворий на прозопагнозію, тобто може не сприймати обличчя інших людей, навіть своїх рідних та близьких.

Прозопагнозія (від грец. πρόσωπον — обличчя, грец. ἀγνωσία — невпізнавання) — це розлад сприйняття обличчя, за якого здатність впізнавати обличчя загублена, але при цьому здатність впізнавати предмети в цілому збережена.

Проте оточення Пітта не вірить у незвичайну хворобу актора, яку офіційно зірці ще не діагностували, проте він впевнений, що страждає саме від цього недугу.

[ + – ] Бред Пітт на обкладинці глянцю Фото: GQ

"Багато хто думає, що я з неповагою ставлюся до них", — зізнався Бред Пітт.

Наразі американський актор продовжує судитися зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі щодо права на опіку над своїми шістьма дітьми, троє з яких є біологічними. Нещодавно Пітт розкрив план помсти своєї екскоханої. На думку актора, Джолі спеціально затягує судові процеси, щоб діти ще більше звикли до неї.

[ + – ] Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі судяться за право опіки над своїми шістьма дітьми Фото: Elle

Нагадаємо, 58-річний Бред Пітт знявся для обкладинки журналу в образі шекспірівської Офелії.

Також Фокус писав про розкішний будинок на колесах Бреда Пітта вартістю в понад мільйон доларів, який актор наразі здає в оренду.