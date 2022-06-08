Анджелина Джоли не хотела причинять страдания Брэду Питту - СМИ

Между бывшими супругами продолжаются судебные тяжбы из-за общей винодельни.

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Недавно Брэд Питт обратился с иском в суд, обвинив Анджелину Джоли в том, что она продала свою долю в их общей винодельне Chateau Miraval. По мнению голливудского актера, бывшая жена сделала это, чтобы причинить ему боль. Однако Джоли абсолютно не согласна с подобными заявлениями. Как сообщает People со ссылкой на источник, близкий к актрисе, Джоли продала долю в винодельне, потому что больше не могла вести бизнес, так как много времени после развода тратит на воспитание детей.

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"Иск мистера Питта против мисс Джоли является продолжением ложного повествования, и правда о ситуации до сих пор не обнародована", — говорит инсайдер издания.

По информации источника после того как Джоли подала на развод, она приняла трудное решение продать свою долю в бизнесе. Актриса сделала несколько предложений своему бывшему мужу, после чего нашла делового партнера с опытом работы в алкогольной промышленности.

"К сожалению, после того, как она должным образом и законно вышла из бизнеса, мистер Питт втягивает ее в многочисленные судебные процессы" — резюмировал инсайдер.

Источник, близкий к Питту, говорит прямо противоположное. По его информации, лучшим способом было бы продать 100 % бизнеса Питту. Адвокаты актера заявляют, что винодельня стала его "страстным" проектом, превратившись в многомиллионный глобальный бизнес и одного из самых уважаемых производителей розового вина в мире, благодаря его усилиям. По мнению Питта, Джоли ничего не сделала для успеха компании, потому не имела права продавать долю, кроме того у бывших супругов была договоренность.

Напомним, в феврале 2022 года Брэд Питт подал в суд на экс-жену Анджелину Джоли, утверждая, что она незаконно продала свою долю в винодельне, которую они вместе купили в 2008 году. Между бывшими супругами была договоренность о том, что они никогда не продадут свои акции без согласия друг друга. Однако, как заявила команда Питта, Джоли продала бизнес стороннему конкуренту, не поставив в известность бывшего супруга. Теперь актер требует признать сделку незаконной и компенсировать ему нанесенный ущерб.