Брэд Питт утверждает, что Анджелина Джоли продолжает его мучить

Звездная пара до сих пор продолжает борьбу за своих детей.

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58-летний голливудский актер Брэд Питт заявил, что его бывшая супруга Анджелина Джоли продолжает портить ему жизнь. Об этом сообщает Sky News.

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Как известно, американский актер несколько месяцев назад подал в суд иск. Однако дело не затрагивало вопрос опеки над их детьми. Оказывается, 47-летняя актриса тайно продала их совместную винодельню Stoli Group Tenute del Mondo российскому олигарху Юрию Шефлеру.

Джоли продала только свою долю, однако журналисты получили доступ к документам, подтверждающим, что голливудская актриса делала все возможное, чтобы полностью продать их многомиллионную винодельню.

"Анджелина Джоли тайно осуществила вероятную продажу винодельни, намеренно нарушая договорные права Брэда Питта. Поступая таким образом, Джоли стремилась получить прибыль, которую она не заработала, чтобы причинить ущерб бывшему мужу", — отмечено в документах.

[ + – ] Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей Фото: Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись еще в 2016 году, однако до сих пор продолжают борьбу друг против друга за своих шестерых детей, трое из которых биологические.

Недавно Питту разрешили общую опеку, однако его бывшая возлюбленная подала апелляцию и добилась отстранения судьи.

Напомним, в СМИ активно обсуждают вероятный роман Брэда Питта и актрисы Дженнифер Энистон. 58-летний голливудский актер подарил своей бывшей жене имение за 79 млн долларов.

Также Фокус писал о плане мести Анджелины Джоли. Брэд Питт считает, что актриса специально затягивает судебное разбирательство вопроса опеки над их детьми, ведь за это время они, живя с Джоли, все больше привыкают к ней и отстраняются от Питта.