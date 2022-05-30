Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон имение за 79 млн долларов
Пара сохранила удивительно теплые отношения спустя много лет после расставания.
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Голливудский актер Брэд Питт сделал необычный подарок своей бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон. Он подарил актрисе их общее имение. Об этом пишет Mirror.
На 50-летие Дженнифер Энистон Брэд Питт решил выкупить их особняк, в котором они прожили совсем мало времени, поскольку актер ушел от Энистон к Анджелине Джоли в 2005 году.
И хотя это событие произошло в 2019 году, только сейчас инсайдер издания подтвердил информацию о роскошном подарке Брэда Питта за 79 миллионов долларов.
Имение в Беверли-Хиллз — единственное общее имущество Питта и Энистон, которое они делили после пяти лет брака. Звездные супруги вместе строили и улучшали особняк, который приобрели за 13,5 млн долларов. При продаже роскошное поместье стоило уже 28 млн долларов.
Дженнифер Энистон очень расстроилась, когда узнала, что может потерять навсегда бывшее семейное гнездышко, поэтому Брэд Питт перед 50-летием актрисы выкупил полностью здание и презентовал его экс-возлюбленной в праздничный день.
Бывший муж Анджелины Джоли и звезда сериала "Друзья" поженились 29 июля 2000 года. Их свадьба прошла в Малибу и стоила миллион долларов, из которых только на оформление места празднования ушло $50 тыс. Еще $20 тыс. потратили на фейерверки.
Недавно в Сети активно обсуждали возможное воссоединение одной из самых красивых пар 2000-х. Сообщалось, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе жили в Париже во время ее съемок. Однако никто официально эти домыслы не прокомментировал.
Также Фокус писал об истинных отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта.