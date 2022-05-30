Брэд Питт подарил Дженнифер Энистон имение за 79 млн долларов

Пара сохранила удивительно теплые отношения спустя много лет после расставания.

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Голливудский актер Брэд Питт сделал необычный подарок своей бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон. Он подарил актрисе их общее имение. Об этом пишет Mirror.

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На 50-летие Дженнифер Энистон Брэд Питт решил выкупить их особняк, в котором они прожили совсем мало времени, поскольку актер ушел от Энистон к Анджелине Джоли в 2005 году.

И хотя это событие произошло в 2019 году, только сейчас инсайдер издания подтвердил информацию о роскошном подарке Брэда Питта за 79 миллионов долларов.

Имение в Беверли-Хиллз — единственное общее имущество Питта и Энистон, которое они делили после пяти лет брака. Звездные супруги вместе строили и улучшали особняк, который приобрели за 13,5 млн долларов. При продаже роскошное поместье стоило уже 28 млн долларов.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились 29 июля 2000 года Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон очень расстроилась, когда узнала, что может потерять навсегда бывшее семейное гнездышко, поэтому Брэд Питт перед 50-летием актрисы выкупил полностью здание и презентовал его экс-возлюбленной в праздничный день.

Бывший муж Анджелины Джоли и звезда сериала "Друзья" поженились 29 июля 2000 года. Их свадьба прошла в Малибу и стоила миллион долларов, из которых только на оформление места празднования ушло $50 тыс. Еще $20 тыс. потратили на фейерверки.

Недавно в Сети активно обсуждали возможное воссоединение одной из самых красивых пар 2000-х. Сообщалось, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе жили в Париже во время ее съемок. Однако никто официально эти домыслы не прокомментировал.

Также Фокус писал об истинных отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта.