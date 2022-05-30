Бред Пітт подарував Дженніфер Еністон маєток за 79 млн доларів

Пара зберегла напрочуд теплі стосунки через багато років після розставання.

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Голлівудський актор Бред Пітт зробив незвичайний подарунок своїй колишній коханій Дженніфер Еністон. Він подарував акторці їхній спільний маєток про це пише Mirror.

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На 50-річчя Дженніфер Еністон Бред Пітт вирішив викупити їхній особняк, у якому вони прожили зовсім мало часу, оскільки актор пішов від Еністон до Анджеліни Джолі у 2005 році.

І хоч ця подія сталася у 2019 році, тільки зараз інсайдер видання підтвердив інформацію про розкішний подарунок Бреда Пітта за 79 мільйонів доларів.

Маєток у Беверлі-Гіллз — єдине спільне майно Пітта та Еністон, яке вони ділили після п'яти років шлюбу. Зіркове подружжя разом будували та покращували особняк, який придбали за 13,5 млн доларів. Під час продажу розкішний маєток коштував уже 28 млн доларів.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Бред Пітт одружилися 29 липня 2000 року Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон дуже засмутилася, коли дізналася, що може втратити назавжди колишнє сімейне гніздечко, то ж Бред Пітт перед 50-річчям акторки викупив повністю будівлю та презентував екскоханій у святковий день.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі та зірка серіалу "Друзі" одружилися 29 липня 2000 року. Їхнє весілля пройшло в Малібу і коштувало мільйон доларів, з яких тільки на оформлення місця святкування пішло $50 тис. Ще $20 тис. витратили на феєрверки.

Нещодавно у мережі активно обговорювали можливе возз'єднання однієї з найкрасивіших пар 2000-х. Повідомлялося, що Бред Пітт та Дженніфер Еністон разом мешкали в Парижі під час її зйомок. Проте ніхто офіційно ці домисли не прокоментував.

Також Фокус писав про справжні стосунки Дженніфер Еністон та Бреда Пітта.