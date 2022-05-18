ЗМІ дізналися правду про реальні почуття між Бредом Піттом та Дженніфер Еністон

Через 17 років після розлучення, Бред і Дженніфер зберегли напрочуд теплі стосунки.

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Попри те, що голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон розлучилися 17 років тому, питання, чи є в колишнього подружжя шанс на возз'єднання за прикладом Бена Аффлека і Дженніфер Лопес, не дає спокою їхнім численним фанатам. Проте джерело з близького оточення знаменитостей розвіяло ці надії, пише ЕТ.

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За його словами, пара не має планів відновлювати свій роман.

"Бред і Джен все ще друзі. Вони розмовляють, і в них гарні, дружні, теплі стосунки", — наголосив він, спростувавши чутки про те, що актори живуть разом.

Інсайдер додав, що колишні чоловік і дружина зуміли зберегти повагу одне до одного і теплі почуття, чого не скажеш про Бреда та Анджеліну Джолі, з якою актор досі судиться. Пітт навіть був серед гостей, які відвідали вечірку Джен з нагоди її 50-річчя.

[ + – ] Пітт і Еністон познайомилися в середині 1990-х, але на перше побачення пішли через три роки

Про те, що в них з Піттом лише дружба, сама Еністон розповідала під час інтерв'ю в червні 2021 року. Це сталося після того, як вони об'єдналися на онлайн-читанні молодіжної комедії 1982 Fast Times at Ridgemont High.

"Ми говоримо, і в цьому немає нічого дивного, за винятком усіх, хто, ймовірно, дивився це і хотів, щоб це було, або припускав, що це буде. Нам було весело, і це було заради великої мети", — пояснила вона. Акторка також назвала його чудовою людиною.

Пітт та Еністон одружилися 29 липня 2000 року. Їхнє весілля пройшло в Малібу і коштувало мільйон доларів, з яких тільки на оформлення місця святкування пішло $50 тис. Ще $20 тис. витратили на феєрверки.

Їх вважали однією з найкрасивіших та найміцніших пар у Голлівуді, але у 2004 році подружжя оголосило про розлучення, і ця новина стала громом серед ясного неба. Виявилося, що в ролі підступної розлучниці виступила Джолі, з якою в Пітта спалахнув пристрасний роман на зйомках фільму "Місис та містер Сміт". Офіційно вони розлучилися 7 січня 2005 року, заявивши, що "залишаються друзями, відчуваючи один до одного величезну повагу та любов".

У 2014 році Пітт одружився з Анджеліною, проте через два роки подружжя роз'їхалося, а офіційно розлучилося у 2019-му. Їхні судові суперечки через дітей та майно тривають досі.

Зі свого боку Еністон вийшла заміж за актора Джастіна Теру у 2015 році. Вони розлучилися через два роки, але і з цією людиною Дженніфер зуміла зберегти дружбу.