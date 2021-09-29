Дженніфер Еністон зізналася, що готова до нових відносин

Актриса самотня вже три роки. Після розлучення з Джастіном Теру вона більше ні з ким не зустрічалася

Зірка "Друзів" відверто поговорила з журналістом Брюсом Боцці в прямому ефірі радіо "Сіріус" і зізналася, що нарешті готова до нових відносин. Дженніфер Еністон заявила, "що час настав". Про це пише Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Поки ніхто не привернув мою увагу, але я думаю, що час настав. Я думаю, що готова ділити себе з кимось іншим. Я довго не хотіла цього робити. Мені дійсно подобалося бути самотньою. Я постійно була в стосунках з 20 років. Тому в тому, щоб не поспішати, було щось приємне", — зізналася 52-річна актриса.

[ + – ] Кадр із серіалу "Ранкове шоу" Фото: Скріншот

При цьому Еністон зазначила, що не користуватиметься додатками для знайомств на кшталт Tinder, або Raya, який використовують знаменитості, і де нещодавно зареєструвався актор-трансгендер Елліот Пейдж.

"Я людина старого гарту — це не для мене", — заявила Дженніфер, скрушно помітивши, що люди перестали знайомитися в реалі і це здається їй дивним.

Актриса розповіла, що хотіла б зустрічатися з кимось не з кіношної тусовки. І цінує в потенційному партнерові гумор і щедрість. А також для неї важливо, щоб він вів здоровий спосіб життя, як і сама актриса, яка багато часу витрачає на тренування і правильно харчується. І особливо Еністон зазначила, що дуже велике значення надає першому поцілунку, адже по ньому багато можна зрозуміти про людину.

"Це дуже важливо, як і невимушеність, з якою проходить перша розмова. Я ціную впевненість, але не зухвалість, доброту до людей ... гумор теж дуже важливий", — підкреслила Еністон.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Бред Пітт під час запису подкасту Фото: Скриншот

Нагадаємо, актриса була одружена з Бредом Піттом з 2000-го по 2005 рік. Після його скандального роману з Анджеліною Джолі пара розлучилася. І тільки у 2015 році Дженніфер вийшла заміж за Джастіна Теру, прозустрічавшись з ним чотири роки до цього. Пара розлучилася вже у 2018 році. Актрисі приписували романи з Вінсом Воном, Бредлі Купером і Джеррардом Батлером.

[ + – ] Кадр із серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

Також після возз'єднання старої команди серіалу "Друзі" Еністон запідозрили в романі з Девідом Швіммером, але актори спростували ці чутки.