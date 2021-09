Актор-трансгендер Елліот Пейдж шукає пару в додатку для знайомств

Раніше актор розлучився зі своєю подругою Еммою Портнер

У додатку для знайомств для знаменитостей під назвою Raya з'явився профіль Еліота Пейджа, актора-трансгендера, який раніше був актрисою Еллен Пейдж, зіркою фільмів "Початок" і "Джуно". Про це пише Page Six.

Raya — це закритий та ексклюзивний додаток, у якому селебріті шукають собі пару. Потрапити туди простому смертному неможливо, тому що доступ — тільки за запрошеннями.

Раніше Raya користувалися Бен Аффлек, Меттью Перрі, Ченнінг Тейтум, Ліззо, Джон Маєр і Дрю Беррімор.

Втім, як ми бачимо, Аффлеку додаток не знадобився, він просто повернувся до Дженніфер Лопес.

Джерело повідомляє, що Елліот Пейдж запостив у свій профіль кілька знімків. Серед них фото із собакою і в толстовці з написом "Захистіть трансдітей". Супроводжує профіль пісня Don"t Let It Bring You Down у виконанні Енні Леннокс.

Нагадаємо, 34-річний Пейдж повідомив про свою трансгендерність у грудні минулого року. "Мені подобається, що я трансгендер. І мені подобається, що я дивний", — написав актор у соцмережах. І пообіцяв допомогти іншим трансгендерам, які стикаються "з домаганнями, ненавистю до себе, жорстоким поводженням і погрозою насильства. Я вас бачу, я вас люблю і я зроблю все, що в моїх силах, щоб змінити цей світ на краще", — написав актор .

[ + – ] Елліот Пейдж до зміни статі Фото: колаж Фокус

Однак, після камінг-ауту актор незабаром повідомив про розставання зі своєю дружиною Еммою Портнер. Вони прожили разом три роки. Але, за словами актора, "прийняли важке рішення про розлучення", вирішивши залишитися друзями.