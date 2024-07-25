Павло Дуров зареєструвався на сайті знайомств (фото)

Новий сервіс для знайомств було запущено минулого місяця. Для жінок підписка в TON Dating безкоштовна.

Related video

Засновник Telegram Павло Дуров зареєструвався в TON Dating — сервісі для знайомств, розробленому на блокчейні TON, повідомляє ресурс "Код Дурова".

Користувач під ім'ям Pavel прикріпив до своєї анкети кілька фото. На двох із них він зображений з оголеним торсом, продемонструвавши в такий спосіб струнку фігуру і хорошу фізичну форму. З якою метою Дуров зареєструвався в сервісі для знайомств, не уточнюється.

"Анкета Павла Дурова оформлена лаконічно — опис із нагадуванням про те, що він є засновником Telegram, VK і TON, а також три фото (імовірно, найвдаліші, на його думку)", — ідеться в публікації.

Павло Дуров розмістив свою анкету на порталі знайомств Фото: t.me/d_code/19725

Що відомо про новий сервіс знайомств

TON Dating — перший сервіс для знайомств, розроблений на блокчейні TON, який було запущено в Telegram у червні 2024 року. Сервіс вирізняється жорстким процесом верифікації під час реєстрації із залученням ШІ та ручної модерації. TON Dating покликаний гарантувати користувачам унікальний досвід знайомства всередині закритого ком'юніті та безпечне спілкування. Водночас для жінок підписка в TON Dating безкоштовна, а для чоловіків доступ платний.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що засновник Telegram Дуров заявив, що вчить українську мову. Павло не приховує свого інтересу до вивчення іноземних мов. Наразі він опановує одразу вісім мов.