Павел Дуров зарегистрировался на сайте знакомств (фото)

Новый сервис для знакомств был запущен в прошлом месяце. Для женщин подписка в TON Dating бесплатная.

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Основатель Telegram Павел Дуров зарегистрировался в TON Dating — сервисе для знакомств, разработанном на блокчейне TON, сообщает ресурс "Код Дурова".

Пользователь под именем Pavel прикрепил к своей анкете несколько фотографий. На двух из них он изображен с обнаженным торсом, продемонстрировав таким образом стройную фигуру и хорошую физическую форму. С какой целью Дуров зарегистрировался в сервисе для знакомств, не уточняется.

"Анкета Павла Дурова оформлена лаконично — описание с напоминанием о том, что он является основателем Telegram, VK и TON, а также три фотографии (вероятно, самые удачные, по его мнению)", — говорится в публикации.

Павел Дуров разместил свою анкету на портале знакомств Фото: t.me/d_code/19725

Что известно о новом сервисе знакомств

TON Dating — первый сервис для знакомств, разработанный на блокчейне TON, который был запущен в Telegram в июне 2024 года. Сервис отличается жестким процессом верификации при регистрации с задействованием ИИ и ручной модерации. TON Dating призван гарантировать пользователям уникальный опыт знакомства внутри закрытого комьюнити и безопасное общение. При этом для женщин подписка в TON Dating бесплатная, а для мужчин доступ платный.

Напомним, 2 мая сообщалось, что основатель Telegram Дуров заявил, что учит украинский язык. Павел не скрывает своего интереса к изучению иностранных языков. Сейчас он осваивает сразу восемь языков.