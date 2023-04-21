Павел Дуров потерял миллиарды долларов за 2022 год

Предприниматель с третьего места в рейтинге российского Forbes "перебрался" на десятое.

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38-летний российский бизнесмен и программист Павел Дуров потерял миллиарды долларов. Об этом сообщает российский Forbes.

Бывший генеральный директор соцсети "Вконтакте" обеднел за 2022 год на 3,6 млрд долларов (более 135 млрд гривен). В настоящее время предприниматель занимает десятое место в рейтинге российского Forbes. Его состояние составляет 11,5 млрд долларов.

Журнал считает потери Дурова связанными с понижением стоимости акций мессенджера Telegram. С февраля 2022 акции компании подешевели на 21%.

Павел Дуров Фото: Instagram

Самым богатым же россиянином стал соучредитель "Еврохима" Андрей Мельниченко, чье состояние в 2023 году оценивается в 25,2 млрд долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место).

Второе место занял владелец "Норникеля" Владимир Потанин (23,7 млрд долларов), третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лысин (22,1 млрд).

Павел Дуров в последние годы проживает в Дубае, а в апреле 2022 получил гражданство ОАЭ. Он уверял, что никогда не "сливал" украинские данные по требованию ФСБ.

Напомним, Павел Дуров заблокировал ряд русскоязычных каналов в Telegram.

Также Фокус писал об опасности использования Telegram в Украине.