ФСБ в курсе: почему рядовым украинцам и чиновникам не следует пользоваться Telegram

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Оксиморон* у меня по одному вопросу, и уже давно. Вот сейчас участились утверждения "хороших русских не существует в принципе", "каждый двухсотый" и все такое. И особенно актуальны они на фоне прекращения несколькими странами выдачи россиянам шенгенских виз. Но одновременно ровно те же люди заявляют "ищите меня в Telegram на моем канале", чем публично расписываются в пользовании полностью российской разработкой — Telegram.

Российский владелец, Павел Дуров, российская команда программистов, которая разрабатывала мессенджер в офисах и территории в России, не исключено, что под контролем ФСБ. В свое время Дуров спокойно продал кремлевцам "ВКонтакте" и спокойно уехал на Лондонщину развивать новый проект "Телеграм". Ходорковскому, например, повезло с этим гораздо меньше.

В 2017 году Дуров вроде бы отказался выдавать ФСБ ключи расшифровки переписки шести человек, подозреваемых в терроризме. В 2018 году Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram на территории РФ. Но уже 18 июня 2020 Роскомнадзор объявил о снятии блокировок, через два года после их внедрения. А еще через 5 месяцев сам Роскомнадзор объявил о создании собственного канала в Telegram. Чудо чудесное. Не? Поэтому сейчас довольно распространено мнение, что на самом деле ключи расшифровки в ФСБ таки были переданы, причем еще в 2018-м.

В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал". Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?

Но даже если попытаться абстрагироваться от много(сто)летней российско-украинской войны и взглянуть на Telegram чисто с технической точки зрения:

этот мессенджер по умолчанию не использует сквозное шифрование , как это делают все нормальные современные мессенджеры.

, как это делают все нормальные современные мессенджеры. Telegram сохраняет все данные пользователей — сообщения, файлы, контакты — в своем облаке, а значит, заинтересованные лица могут получить всю эту информацию. К примеру, спецслужбы. К примеру, Российской Федерации. Тем более что сам Дуров подтвердил, что некоторую информацию о некоторых пользователях все же выдает спецслужбам отдельных стран.

К примеру, спецслужбы. К примеру, Российской Федерации. Тем более что сам Дуров подтвердил, что некоторую информацию о некоторых пользователях все же выдает спецслужбам отдельных стран. Исходный код Telegram преимущественно закрыт. Это означает, что в нем могут быть скрыты функции. Например, функции слежения за пользователями, подсматривание и подслушивание.

Например, функции слежения за пользователями, подсматривание и подслушивание. Telegram никогда не проводил внешнюю независимую оценку безопасности. То есть его "безопасность" гарантируется только словами его владельца "не бойтесь, все безопасно".

То есть его "безопасность" гарантируется только словами его владельца "не бойтесь, все безопасно". Среди большинства мировых специалистов распространено мнение, что самодельная телеграмовская система шифрования MTProto не обеспечивает тех гарантий безопасности, которые предоставляются стандартными мировыми криптографическими протоколами.

Поэтому у меня вопрос: если "хороших русских" не существует в природе — кто же тогда сделал Телегу? Кто ее сейчас эксплуатирует, кто привлекает для этого кремлевские кровавые деньги, кто заглядывает в суперпатриотические смартфоны и читает "секретную" переписку о "несуществующих хороших русских"? Давайте либо трусы, либо крестик. Ибо такого "дуализма" я никак не могу понять. Российские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером — это ок? Или есть еще опция говорить "хороших русских не существует, кроме Дурова и всей команды разработчиков "Телеграма".

Хотя по-моему, проще и безопаснее отказаться от пользования Телегой. Но ведь это так сложно, да? Все же пользуются, даже официальные власти Украины, говорите? Даже спецслужбы и полиция? Даже кибер-защитники и ИТ-армия?

А еще он так удобен и быстр, ага. Ну и что, что рашистский? Это другое.

P.S. "Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни более не убедят меня, что дерьмо — это вкусно" (Иосиф Египетский).

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*Оксиморон (лат. oxymoron от греч. οξύμωρον — "остроумное глупое") — литературно-поэтический прием, заключающийся в сочетании противоположных по содержанию, контрастных понятий, которые вместе дают новое представление.

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