ФСБ в курсе: почему рядовым украинцам и чиновникам не следует пользоваться Telegram
"Русские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером — это ок? Или есть еще опция говорить "хороших русских не существует, кроме Дурова и всей команды разработчиков Telegram". Мнение
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Оксиморон* у меня по одному вопросу, и уже давно. Вот сейчас участились утверждения "хороших русских не существует в принципе", "каждый двухсотый" и все такое. И особенно актуальны они на фоне прекращения несколькими странами выдачи россиянам шенгенских виз. Но одновременно ровно те же люди заявляют "ищите меня в Telegram на моем канале", чем публично расписываются в пользовании полностью российской разработкой — Telegram.
Российский владелец, Павел Дуров, российская команда программистов, которая разрабатывала мессенджер в офисах и территории в России, не исключено, что под контролем ФСБ. В свое время Дуров спокойно продал кремлевцам "ВКонтакте" и спокойно уехал на Лондонщину развивать новый проект "Телеграм". Ходорковскому, например, повезло с этим гораздо меньше.
В 2017 году Дуров вроде бы отказался выдавать ФСБ ключи расшифровки переписки шести человек, подозреваемых в терроризме. В 2018 году Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram на территории РФ. Но уже 18 июня 2020 Роскомнадзор объявил о снятии блокировок, через два года после их внедрения. А еще через 5 месяцев сам Роскомнадзор объявил о создании собственного канала в Telegram. Чудо чудесное. Не? Поэтому сейчас довольно распространено мнение, что на самом деле ключи расшифровки в ФСБ таки были переданы, причем еще в 2018-м.
В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал". Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?
Но даже если попытаться абстрагироваться от много(сто)летней российско-украинской войны и взглянуть на Telegram чисто с технической точки зрения:
- этот мессенджер по умолчанию не использует сквозное шифрование, как это делают все нормальные современные мессенджеры.
- Telegram сохраняет все данные пользователей — сообщения, файлы, контакты — в своем облаке, а значит, заинтересованные лица могут получить всю эту информацию. К примеру, спецслужбы. К примеру, Российской Федерации. Тем более что сам Дуров подтвердил, что некоторую информацию о некоторых пользователях все же выдает спецслужбам отдельных стран.
- Исходный код Telegram преимущественно закрыт. Это означает, что в нем могут быть скрыты функции. Например, функции слежения за пользователями, подсматривание и подслушивание.
- Telegram никогда не проводил внешнюю независимую оценку безопасности. То есть его "безопасность" гарантируется только словами его владельца "не бойтесь, все безопасно".
- Среди большинства мировых специалистов распространено мнение, что самодельная телеграмовская система шифрования MTProto не обеспечивает тех гарантий безопасности, которые предоставляются стандартными мировыми криптографическими протоколами.
Поэтому у меня вопрос: если "хороших русских" не существует в природе — кто же тогда сделал Телегу? Кто ее сейчас эксплуатирует, кто привлекает для этого кремлевские кровавые деньги, кто заглядывает в суперпатриотические смартфоны и читает "секретную" переписку о "несуществующих хороших русских"? Давайте либо трусы, либо крестик. Ибо такого "дуализма" я никак не могу понять. Российские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером — это ок? Или есть еще опция говорить "хороших русских не существует, кроме Дурова и всей команды разработчиков "Телеграма".
Хотя по-моему, проще и безопаснее отказаться от пользования Телегой. Но ведь это так сложно, да? Все же пользуются, даже официальные власти Украины, говорите? Даже спецслужбы и полиция? Даже кибер-защитники и ИТ-армия?
А еще он так удобен и быстр, ага. Ну и что, что рашистский? Это другое.
P.S. "Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни более не убедят меня, что дерьмо — это вкусно" (Иосиф Египетский).
_______________
*Оксиморон (лат. oxymoron от греч. οξύμωρον — "остроумное глупое") — литературно-поэтический прием, заключающийся в сочетании противоположных по содержанию, контрастных понятий, которые вместе дают новое представление.