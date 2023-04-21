Павло Дуров втратив мільярди доларів за 2022 рік

Підприємець з третього місця в рейтингу російського Forbes "перебрався" на десяте.

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38-річний російський бізнесмен та програміст Павло Дуров втратив мільярди доларів. Про це повідомляє російський Forbes.

Колишній генеральний директор соцмережі "Вконтакте" збіднів за 2022 рік на 3,6 млрд доларів (понад 135 млрд гривень). Наразі підприємець посідає десяте місце в рейтингу російського Forbes. Його статки становлять 11,5 млрд доларів.

Журнал вважає втрати Дурова повʼязаними зі зниженням вартості акцій месенджера Telegram. З лютого 2022 акції компанії подешевшали на 21%.

Павло Дуров Фото: Instagram

Найбагатшим же росіянином став співзасновник "Єврохіму" Андрій Мельниченко, чиї статки у 2023 оцінюються в 25,2 млрд доларів (у міжнародному рейтингу він посів 58-е місце).

Друге місце посів власник "Норнікелю" Володимир Потанін (23,7 млрд доларів), третє — власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лисін (22,1 млрд).

Павло Дуров останніми роками проживає в Дубаї, а у квітні 2022-го отримав громадянство ОАЕ. Він запевняв, що ніколи не "зливав" українських даних на вимогу ФСБ.

Нагадаємо, Павло Дуров заблокував низку російськомовних каналів у Telegram.

Також Фокус писав про небезпеку користування Telegram в Україні.