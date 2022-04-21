Павло Дуров отримав громадянство ОАЕ, — ЗМІ

Тепер підприємець одночасно громадянин Франції, РФ, ОАЕ, а також держави Сент-Кітс та Невіс на Карибських островах.

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Засновник Teleram Павло Дуров отримав громадянство ОАЕ. Тепер мільярдер одночасно є громадянином РФ, держави Сент-Кітс та Невіс на Карибських островах, Франції та ОАЕ. Про це повідомляє Forbes із посиланням на два свої джерела, близькі до підприємця.

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За інформацією видання, Дуров отримав громадянство ОАЕ ще в лютому 2021 року. Для подорожей підприємець користується паспортами Франції та ОАЕ. У Росію Дуров не їздить. Термін дії його паспорта РФ, за інформацією джерела Forbes, близького до Telegram, уже минув.

"Павло не подорожує у Росію і не тримає будь-яких активів у цій країні протягом восьми років. Telegram не має офісів або співробітників у Росії, а кількість користувачів із Росії не перевищує 8%", — сказало джерело.

У виданні зазначають, що в 2017 році Дуров відкрив штаб-квартиру Telegram на 23 поверсі однієї з веж комплексу у вільній економічній зоні Dubai Media City. Підприємець вирішив переїхати в ОАЕ через відсутність податків у DMC і небажання "працювати на уряд по 180 днів на рік".

У Forbes також повідомляють, що в лютому 2021 року Дуров зустрічався зі спадкоємним принцом Дубая, сином прем'єр-міністра ОАЕ шейхом Хамданом бін Мохаммедом бін Рашидом аль-Мактумом. Про результати та мету зустрічі не повідомлялося.

Як писав раніше Фокус, Павло Дуров звернувся до видання Forbes із проханням не називати його російським мільярдером, а натомість вказувати, що він є громадянином Франції.