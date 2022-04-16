Мільярдери з РФ просять журнал Forbes не називати їх "російськими" бізнесменами

Багато підприємців, які розпочали свою діяльність у Росії, після початку війни не бажають, щоб їх називали росіянами.

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Декілька відомих бізнесменів, які розпочинали свою діяльність у Росії, звернулися до американського журналу Forbes із проханням не вносити їх до списку російських мільярдерів. Зокрема, з таким проханням звернулися засновник Telegram Павло Дуров, співзасновник компанії-розробника відеоігор Playrix Ігор Бухман і співзасновник цифрового банку Revolut Микола Сторонський.

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Видання пише, що останнім часом Forbes помітив тенденцію, що зростає, — багато мільярдерів, пов'язаних із Росією, дуже не хочуть, щоб їх називали російськими.

[ + – ] Засновник Telegram Павло Дуров

Наприклад, Павло Дуров, який виїхав за межі батьківщини ще у 2014 році. Засновник соціальної мережі "ВКонтакте" не знайшов спільної мови з російським урядом і вирішив залишити Росію. Після чотирьох років перебування в списку громадян РФ, Дуров, який проживає в Дубаї, де базується Telegram, повідомив, що став громадянином Франції.

[ + – ] Співзасновник компанії Playrix Ігор Бухман

Подібну історію розповів Ігор Бухман, який розпочав свою підприємницьку діяльність у Росії. Разом зі своїм братом Дмитром у 2004 році він започаткував компанію з виробництва мобільних ігор Playrix. У 2013 році вони перенесли бізнес у Ірландію та зараз проживають у Лондоні. Цього року брати звернулися до Forbes і попросили вказати їх як громадян Ізраїлю.

[ + – ] Співзасновник цифрового банку Revolut Микола Сторонський

37-річний співзасновник цифрового банку Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні Микола Сторонський виріс у Росії. Але у віці 20 років залишив батьківщину. Нині він громадянин Великої Британії.

Видання також згадало про Леоніда Блаватника, Юрія Мільнера й інших, які мають тісні ділові відносини з Росією, проте також не горять бажанням бути мільярдерами з приставкою "російський".

Раніше повідомлялося, що Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України втратили статус мільярдерів. У рейтингу найбагатших людей у країні лідерство займає Рінат Ахметов із оцінкою статків у $4,2 млрд.