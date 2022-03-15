Порошенко та Гереги після вторгнення РФ в Україну перестали бути мільярдерами, — Forbes

Рінат Ахметов із початку бойових дій втратив $9,5 млрд. Війна зменшила також статки українських мільярдерів Віктора Пінчука та Костянтина Жеваго.

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів. Це сталося після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, повідомляє Forbes.

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В оновленому рейтингу є лише 9 осіб, статки яких перевищують 1 млрд доларів. Зокрема по 4 мільярди у лідерів списку — Ріната Ахметова, Максима Литвина й Олексія Шевченка.

Рінат Ахметов зберіг перше місце в рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд. Половина цієї суми — оцінка 75-відсоткової частки в "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік.

Якщо порівняти ці дані з лютим 2022 року, з'ясується, що з початку війни Ахметов втратив $9,5 млрд.

Співзасновники сервісу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд в кожного.

Значно зменшилися статки Віктора Пінчука — з $2,6 млрд до $1,9 млрд і Костянтина Жеваго — з $1,3 млрд до $0,8 млрд.

Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд) залишилися мільярдерами.

Раніше Фокус повідомляв, що російський мільярдер Роман Абрамович перегнав свою яхту в Чорногорію, оскільки побоюється її арешту через санкції. Маєток Олега Дерипаски в Лондоні захоплений протестувальниками проти війни в Україні.