Рятує від арешту. Роман Абрамович перегнав свою яхту Solaris з Іспанії до Чорногорії

А яхта олігарха Eclipse повним ходом слідує подалі від Карибських островів.

Російський олігарх Роман Абрамович рятує своє дороге майно від санкцій. За даними ресурсу Marine Traffic, його супер'яхта Solaris покинула порт в Іспанії і тепер перебуває в порту Тиват, Чорногорія, пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чорногорія не є членом Євросоюзу — таким чином мільярдер намагається вберегти своє судно від арешту.

Варто зазначити, що з яхт російських олігархів – Solaris – найновіша. Вона була передана власнику лише торік. Її вартість – близько пів мільярда доларів.

[ + – ] Шлях яхти Solaris з Іспанії до Чорногорії Фото: Скриншот

Ще одна розкішна яхта Абрамовича, Eclipse, яка була побудована на верфі Blohm + Voss у Гамбурзі, наразі вийшла з порту на Карибських островах і прямує в невідомому напрямку.

[ + – ] Eclipse – яхта Романа Абрамовича Фото: Yacht Charter Fleet

Дизайн супер'яхти був розроблений британським дизайнерським домом Terence Disdale, і вона була доставлена ​​власнику у жовтні 2010 року. В ідеалі, на борту має бути 70 осіб команди, щоб забезпечувати комфорт 36 пасажирів. Але наразі невідомо, чи є пасажири на борту та хто з команди забезпечує перехід.

[ + – ] Шлях яхти Eclipse з Карибських островів Фото: Скриншот

Абрамович та ще шість російських мільярдерів потрапили під санкції Великобританії. Його звинуватили у причетності до дестабілізації України, підриву та загрози територіальної цілісності країни.

Олігарх хотів ще до введення санкцій продати свій ФК "Челсі", а кошти, отримані від продажу, передати до благодійного фонду, створеного для допомоги жертвам війни в Україні. Але зараз, коли будь-які фінансові операції з мільярдерами з Росії, проти яких ведені санкції, заборонені, це можливо.

Деякі російські мільярдери вкрили свої супер'яхти на Мальдівах. Наразі там розташована супер'яхта Clio, що належить засновнику алюмінієвого гіганта "Русал" Олегу Дерипаску, а також яхта Titan, що належить Олександру Абрамову, співзасновнику сталеливарної компанії "Євраз".

Деякі мільярдери не встигли сховати свої супер'яхти. Фокус писав, які судна наразі під арештом. Серед них гігантська яхта Алішера Усманова та унікальний вітрильник Андрія Мельниченка.