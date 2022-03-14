Спасает от ареста. Роман Абрамович перегнал свою яхту Solaris из Испании в Черногорию

А яхта олигарха Eclipse полным ходом следует подальше от Карибских островов

Российский олигарх Роман Абрамович спасает свое плавучее имущество от санкций. Согласно данным ресурса Marine Traffic, его суперяхта Solaris покинула порт в Испании и теперь находится в порту Тиват, Черногория, пишет Daily Mail.

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Черногория не является членом Евросоюза — таким образов миллиардер пытается уберечь свое судно от ареста.

Надо отметить, что среди яхт российских олигархов – Solaris – самая новая. Она была передана владельцу только в прошлом году. Ее стоимость – около полумиллиарда долларов.

[ + – ] Путь яхты Solaris из Испании в Черногорию Фото: Скриншот

Еще одна шикарная яхта Абрамовича, Eclipse, которая была построена на верфи Blohm + Voss в Гамбурге, сейчас вышла из порта на Карибских островах и следует в неизвестном направлении.

[ + – ] Eclipse - яхта Романа Абрамовича Фото: Yacht Charter Fleet

Дизайн суперяхты был разработан британским дизайнерским домом Terence Disdale, и она была доставлена ​​владельцу в октябре 2010 года. В идеале, на борту должны быть 70 человек команды, чтобы обеспечивать комфорт 36 пассажиров. Но сейчас неизвестно, есть ли пассажиры на борту и кто из команды обеспечивает переход.

[ + – ] Путь яхты Eclipse с Карибских островов Фото: Скриншот

Абрамович и еще шесть российских миллиардеров попали под санкции Великобритании. Его обвинили в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности страны.

Олигарх хотел еще до введения санкций продать свой ФК "Челси", а средства, вырученные от продажи, передать в благотворительный фонд, созданный для помощи жертвам войны в Украине. Но сейчас, когда любые финансовые операции с миллиардерами из России, против которых ведены санкции, запрещены, это предоставляется возможным.

Некоторые российские миллиардеры укрыли свои суперяхты на Мальдивах. Сейчас там находится суперяхта Clio, принадлежащая основателю алюминиевого гиганта "Русал" Олегу Дерипаске, а также яхта Titan, принадлежащая Александру Абрамову, соучредителю сталелитейной компании "Евраз".

Некоторые миллиардеры не успели спрятать свои суперяхты. Фокус писал, какие суда сейчас находятся под арестом. Среди них гигантская яхта Алишера Усманова и уникальный парусник Андрея Мельниченко.