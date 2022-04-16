Миллиардеры из РФ просят журнал Forbes не называть их "российскими" бизнесменами

Многие предприниматели, начинавшие свою деятельность в России, после начала войны не желают, чтобы их называли русскими.

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Несколько известных бизнесменов, которые начинали свою деятельность в России, обратились к американскому журналу Forbes с просьбой не вносить их в список российских миллиардеров. В частности с такой просьбой обратились основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Николай Сторонский.

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Издание пишет, что в последнее время Forbes заметил растущую тенденцию — многие миллиардеры, связанные с Россией, очень не хотят, чтобы их называли русскими.

[ + – ] Основатель Telegram Павел Дуров

Например Павел Дуров, который выехал за пределы родины еще в 2014 году. Основатель социальной сети "ВКонтакте" не нашел общего языка с российским правительством и решил покинуть Россию. После четырех лет пребывания в списке граждан РФ, Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram сообщил, что стал гражданином Франции.

[ + – ] Сооснователь компани Playrix Игорь Бухман

Похожую историю рассказал Игорь Бухман, начавший свою предпринимательскую деятельность в России. Вместе со своим братом Дмитрием в 2004 году он основал компанию по производству мобильных игр Playrix. В 2013 году они перенесли бизнес в Ирландию и сейчас проживают в Лондоне. В этом году братья обратились в Forbes и попросили указать их как граждан Израиля.

[ + – ] Соучредитель цифрового банка Revolut Николай Сторонский

37-летний соучредитель цифрового банка Revolut со штаб-квартирой в Лондоне Николай Сторонский, вырос в России. Но в возрасте 20 лет покинул родину. Сейчас он гражданин Великобритании.

Издание также упомянуло о Леониде Блаватнике, Юрие Мильнере и других, которые имеют тесные деловые отношения с Россией, однако также не горят желанием быть миллиардерами с приставкой "российский".

Ранее сообщалось, что Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины лишились статуса миллиардеров. В рейтинге самых богатых людей в стране лидерство занимает Ринат Ахметов с оценкой состояния в $4,2 млрд.