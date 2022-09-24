Telegram заблокував низку російськомовних каналів: Дуров назвав причину

Засновник месенджера пояснив, що канали, на яких підписано близько 80 тисяч користувачів, заблоковано на вимогу Apple. Ще кілька пабліків отримали попередження.

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На кросплатформовій системі Telegram 23 вересня заблокували низку білоруських та російських каналів. У зв'язку з цим засновник месенджера Павло Дуров пояснив, що блокування відбулося на вимогу компанії Apple через порушення каналами правил американської компанії.

"Вчора, на вимогу Apple, ми заблокували на iPhone/iPad кілька пов'язаних з Білорусією російськомовних каналів сумарною чисельністю 80 тисяч підписників", — написав Дуров у себе в Telegram.

Також він повідомив, адміністратори ще кількох таких каналів загальною чисельністю 50 тисяч підписників отримали попередження від команди розробників про те, що вони порушують правила компанії Apple.

Дуров попередив, що адміністратори таких каналів мають вкрай серйозно поставитися до цих попереджень і намагатися не допускати в майбутньому таких порушень. Інакше їхні канали неминуче заблокують у версіях Telegram, які розповсюджуються через App Store та Google Play.

"Втеча в інші мобільні додатки не допоможе їм уникнути обмеження доступу, оскільки будь-який інший мобільний додаток, так само, як і Telegram, буде зобов'язаний дотримуватися правил магазинів додатків", — зазначив Дуров.

Йдеться про такі канали, як канал білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка, ДШРГ "Русич" та інші, які публікують інформацію про Україну. Такі пабліки, за словами Дурова, у кращому разі залишаться доступними у вебверсіях та версіях Telegram, завантажених безпосередньо з telegram.org. Але порушників правил самого Telegram однозначно видалятимуть.

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"Наприклад, учора після повторного порушення ми були змушені видалити російськомовний канал, який закликав до насильства щодо беззахисних людей", — написав Дуров і далі додав, що після попередження адміни знову опублікували неприпустимий контент.

Бізнесмен наголосив, що так чинити не варто, оскільки публікації матеріалів, які закликають до насильства, неминуче призводять до видалення каналу.

Нагадаємо, у червні засновник Telegram Павло Дуров звинуватив компанію Apple у навмисному обмеженні роботи вебверсій додатків. За його словами, через це Telegram Web не вдається розкрити весь свій потенціал на iOS-пристроях.

Раніше Дуров спростував заяви, що месенджер надсилає Google інформацію про користувачів. Він наголосив, що Telegram не ділиться з Google особистими даними користувачів і ніколи не надсилає будь-які дані третім особам автоматично, без явного запиту від користувачів.