Дуров звинуватив Apple у навмисному обмеженні вебверсій програм на IOS-пристроях

За словами розробника месенджера Telegram, Apple спеціально погіршують якість вебверсій, щоб користувачі завантажували програми App Store. За це технологічний гігант отримує комісію.

Автор програми Telegram Павло Дуров звинуватив компанію Apple в тому, що вони навмисно обмежують роботу вебверсій програм. За його словами, через це Telegram Web не вдається розкрити весь свій потенціал на iOS-пристроях через обмеження, які встановила компанія Apple для розробників. Про це Дуров написав на своїй сторінці в Telegram.

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Він вважає, що Apple спеціально погіршують якість вебверсій, щоб користувачі завантажували програми в App Store. За це технологічний гігант отримує комісію.

"Ми підозрюємо, що Apple може навмисно калічити свої вебпрограми, щоб змусити користувачів завантажувати більше нативних програм, аби Apple могла стягувати комісію в розмірі 30%", — заявив Павло Дуров.

Програміст розповів, що розробники скаржаться на технічні проблеми в браузері Safari, який використовується на iOS-пристроях. У квітні один із розробників опублікував список 10 таких проблем. Виявилося, що у вебверсіях додатків:

недоступні push-сповіщення;

автоматичне прокручування сторінки вниз після натискання на текстове поле;

проблеми з відкриттям контекстного меню;

випадкове перезавантаження при масштабуванні відео або прокручуванні великої кількості контенту.

Павло Дуров також зазначив, що британське управління з конкуренції та ринків (CMA) також звернуло на це увагу. У відомстві дійшли висновку, що політика Apple обмежує можливості вебдодатків, "позбавляючи споживачів і бізнес усіх переваг цієї інноваційної технології".

"Сумно, що більш ніж через десять років після смерті Стіва Джобса компанія, яка колись зробила революцію в мобільному інтернеті, перетворилася на його найсерйозніший бар'єр", — резюмував він.

Нагадаємо, 7 березня Павло Дуров заявив, що ніколи не "зливав" дані українців на вимогу ФСБ. Він запевнив, що Telegram є безпечним для українців, і додав, що війна в Україні має значення особисто для нього.

Раніше Дуров заявляв, що месенджери, включаючи WhatsApp і Signal, передають владі США інформацію про користувачів.