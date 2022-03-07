Павло Дуров запевнив, що ніколи не "зливав" дані українців на вимогу ФСБ

Дуров запевнив, що Telegram безпечний для українців і додав, що "цей трагічний конфлікт" має значення особисто для нього.

Програміст і автор Telegram розвінчав чутки про те, що месенджер небезпечний для українців. Про це Павло Дуров повідомив на своїй офіційній сторінці у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Павло Дуров повідомив, що по маминій лінії його родовід веде до Києва. Дівоче прізвище матері — Іваненко. Дуров має багато родичів, які живуть в Україні: "Тому цей трагічний конфлікт має значення як особисто для мене, так і для Telegram", — написав творець програми.

Він додав, що деякі запитували, чи не є Telegram небезпечним для українців, адже Дуров жив у РФ.

"Дев'ять років тому я був генеральним директором ВКонтакті, яка була найбільшою соціальною мережею в Росії та Україні. У 2013 році ФСБ зажадало від мене надати їм приватні дані українських користувачів VK, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадити наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і був змушений виїхати з Росії", — написав Павло.

Як розповів Дуров, тоді він втратив свою компанію та свій будинок, але "зробив би це знову — без вагань":

"Коли я відмовлявся від цих вимог, ставки були високі особисто для мене. Я все ще жив у Росії, і моя команда, і моя стара компанія також базувалися в цій країні. Відтоді минуло багато років. Багато чого змінилося: я більше не живу в Росії, у мене більше немає там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним: я відстоюю інтереси наших користувачів, незважаючи ні на що. Їхнє право на приватне життя священне. Зараз — більше, ніж будь-коли", — підсумував Павло Дуров.

11 березня Росія повністю відключиться від глобальної мережі інтернету. Тільки сервери та вебсайти в російській зоні будуть доступні для жителів РФ. Західні фахівці вважають, що зупинення доменів .ru, .рф, .su завдасть шкоди звичайним користувачам, але урядовим вебресурсам Росії нічого не загрожує. Вони до такого сценарію готові.