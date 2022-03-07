Чому виключити Росію із глобального Інтернету — погана ідея. Думка експертів

Західні фахівці вважають, що зупинення доменів .ru, .рф, .su завдасть шкоди звичайним користувачам, але урядовим веб-ресурсам Росії нічого не загрожує. Вони до такого сценарію готові.

Україна звернулася до ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — Корпорація з управління доменними іменами та IP-адресами) із проханням призупинити дію російських інтернет-доменів. Деякі західні експерти кажуть, що це завдасть шкоди не тільки громадянам РФ, але й матиме катастрофічні наслідки для всього світу, передає vice.com.

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28 лютого 2022 року Мінцифри України надіслало листа до НКО ICANN з проханням відкликати SSL-сертифікати, видані російським сайтам і що підтверджують їхню безпеку для користувачів, та відключити російські кореневі сервери DNS — інтернет-вузли, що відповідають за маршрутизацію запитів до сайтів, розташовані .

"Іншими словами, Україна просить ICANN призупинити доступ Росії до системи реєстру доменів в Інтернеті, а також просить "назавжди або тимчасово" відкликати домени верхнього рівня, видані РФ, включаючи .ru, .рф та .su.", — повідомляє ЗМІ.

"Всі ці заходи сприятимуть пошуку достовірної інформації в альтернативних доменних зонах в обхід пропаганди та дезінформації", — написав у листі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Але деякі інтернет-фахівці відкидають цю ідею. Вони вважають, що хоча ці кроки прийнятні з політичного погляду, на практиці це може зробити пропаганду Кремля ще ефективнішою, адже російські користувачі будуть просто відрізані від багатьох ресурсів. Експерти вважають, що такі кроки, швидше за все, взагалі не вплинуть на російський уряд, оскільки, впевнені вони, РФ має можливість відносно легко обходити блокування і справлятися з перебоями роботи Мережі.

Фредерік Дженнінгс, юрист та експерт з кібербезпеки, вважає, що у довгостроковій перспективі такі дії не принесуть великої користі.

"Просити ICANN видалити домен верхнього рівня .ru або вжити заходів проти російського інтернет-трафіку — це все одно, що просити прибрати Росію з карти. З практичного погляду таке рішення було б контрпродуктивним. ICANN не в змозі вплинути на російське керівництво, і водночас її дії можуть заподіяти шкоду російським громадянам лише через те, що вони використовують домен .ru або тільки тому, що вони географічно перебувають у РФ. Це підірве легітимність ICANN як органу, що встановлює стандарти", — прокоментував Дженнінгс.

Білл Вудкок, виконавчий директор Packet Clearing House, вважає, що це може зробити російських користувачів вразливішими перед атаками, націленими на крадіжку паролів і даних банківських карток. А скасування делегування IP-адрес російським мережам порушить протоколи, які відповідають за безпеку маршрутизації. І водночас, зазначає Вудкок, на урядові сайти РФ такі дії ніяк не вплинуть. Експерт нагадав, що у липні минулого року РФ вже відпрацьовувала подібний сценарій (він має на увазі тестування "суверенного" Інтернету, про який писав Фокус).

"Це створить прецедент, коли галузеві асоціації з Лос-Анджелеса або Амстердама гратимуть роль арбітра у міжнародних конфліктах", — написав Вудкок у своєму твіттері. "І якби це сталося, набагато більше країн, а не тільки Китай і Росія, відмовилися б від самої концепції Глобальної Мережі, яка дозволяє нам спілкуватися одне з одним".

Пропозиція України сприймається західними експертами як спроба обмежити присутність РФ в Інтернеті у відповідь на воєнні дії. Спроби України втрутитися в роботу базової інфраструктури Інтернету стурбували багатьох фахівців, які наголошують на важливості мережевого нейтралітету і вважають малоймовірним, що ICANN виконає вимоги української сторони, пише медіа.

RIPE NCC (один із 5-ти регіональних інтернет-реєстраторів Європи, що виконують розподіл інтернет-ресурсів), на лист Михайла Федорова з аналогічною вимогою відповів: "Дуже важливо, щоб RIPE NCC залишався нейтральним і не займав жодної позиції щодо внутрішньополітичних суперечок, міжнародних конфліктів або воєн. Недотримання цього підходу поставить під загрозу саму модель, яка була ключем до розвитку Інтернету в нашому регіоні обслуговування.

Раніше ми повідомляли про те, що, можливо, з 11 березня РФ перейде на власний "суверенний" Інтернет. РФ, зі свого боку, це заперечує, говорячи, що вживаються заходи щодо переходу держсайтів на російські DNS-сервери та відмови від послуг закордонних хостингів.