Нафтовий обвал вбиває економіку РФ: експерт про колапс фінансів Кремля

Після заяви Трампа про запровадження мит ціни на нафту обвалилися. Подешевшала і російська. Фокус з'ясував, наскільки все погано для РФ.

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Після падіння у понеділок нафта марки Brent набирає в ціні. Вдень 8 квітня, за даними Мінфіну, вона торгується близько 64,71 дол. за барель. А марка WTI коштує 61,21 за барель, що свідчить про підвищення на 0.83%. Тож поки нафтові котирування залишаються в плюсі, проте не так впевнено, як раніше. Разом зі світовими марками впала і ціна на російську нафту Urals. Її вартість знизилася до 52 доларів США за барель вперше за 21 місяць. Експерти вважають, що тиск на нафтові котирування чинять не лише митні війни американського президента Дональда Трампа, а й рішення країн ОПЕК+ прискорити зняття раніше ухвалених обмежень на видобуток, а також новина про те, що саудівська держкомпанія Saudi Aramco знизить ціни на всі сорти нафти, переважно для клієнтів із Азії.

Як змінилися світові ціни на нафту: причини і наслідки

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин підтвердив у коментарі Фокусу, що ситуація із цінами на нафту у світі далека від стабілізації.

Після падіння ціна нафти марки Brent набирає обертів Фото: REUTERS

"Ми досягли одного з дуже сильних рівнів підтримки — 60–62 дол. за барель. Проте, якщо марка Brent "провалить" і його, то далі очікується наступний рівень — 50–55 доларів за барель", — пояснив Шевчишин.

Низка великих банків останнім часом погіршили прогнози для цін на нафту. Зокрема, Societe Generale очікує, що до кінця року котирування WTI опустяться до 57 дол. за барель

Зауважимо, що низка великих банків останнім часом погіршили прогнози для цін на нафту. Зокрема, Societe Generale очікує, що до кінця року котирування WTI опустяться до 57 дол. за барель, а аналітики Goldman Sachs припустили, що за найекстремальнішого сценарію Brent може подешевшати до 40 дол. за барель, передає Bloomberg 8 квітня.

На тлі волатильності на світових ринках Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міненерго США перенесло публікацію щомісячного прогнозу щодо нафти з вівторка на четвер.

"Уранці на нафтовому ринку спостерігалося деяке відновлення. Ймовірно, ми побачимо подальшу ескалацію, що лише посилить побоювання щодо економічного зростання та попиту на нафту", — зазначили аналітики ING.

Російський сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель Фото: РИА Новости

Чи переживе Росія шок від цін на свою нафту

Щодо російської нафти, то сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Востаннє ціна на Urals була нижчою за 50 доларів у червні 2023 року.

І тут слід зважати передусім на закладену вартість Urals в бюджеті РФ, а це — 70 доларів, нагадує Шевчишин.

Сорт Urals є найбільшим експортним потоком РФ. Він впав до 52,76 долара за барель

"Зараз Urals опустилася до позначки 52–55 доларів. А все, що нижче 60 доларів, російський бюджет "не витягує", — зауважує фінансовий аналітик.

Пом'якшити бюджетний шок РФ може лише коштом Фонду національного добробуту, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"З цього фонду вони й будуть висмоктувати гроші. Проте там їх залишилося дуже мало. І якщо ціни на нафту триматимуться цього рівня ще декілька місяців, то РФ використає весь свій фонд і ресурсу для того, щоб компенсувати витрати, які заплановані у бюджеті, уже не буде", — додав аналітик.

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50 доларів за барель: чому російська нафта рекордно подешевшала

Зазначимо, що в Кремлі "роблять усе можливе", щоб мінімізувати вплив падіння світових цін на нафту на економіку Росії, заявили там напередодні. Проте, за словами Андрія Шевчишина, в них є лише пара місяців, щоби домогтися стабілізації.

"Якщо за цей період невисока вартість нафти зберігатиметься, у РФ не буде інших можливостей для компенсації видатків — вона буде змушена або знижувати видатки, або переходити до емісійної моделі фінансування. І це може стати одним з важелів, який президент США Дональд Трамп використовуватиме під час переговорів з Кремлем", — додав аналітик.

Раніше Фокус писав, що 7 квітня світові фондові біржі відреагували на тарифну політику Дональда Трампа. Акції на біржах впали, внаслідок чого світова вартість капіталу за три дні знизилася до приблизно 9,5 трильйонів доларів.