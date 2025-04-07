Тарифна політика Дональда Трампа не лишилась поза увагою фінансового світу: вартість акцій стрімко падає, а інвестори в паніці шукають прихисток для свого капіталу. Що відбувається на фондових біржах, чи довго триватиме падіння індексів та яким чином ситуація може зачепити Україну, з’ясовував Фокус.

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У понеділок 7 квітня світові фондові біржі відреагували на тарифну політику Дональда Трампа, пише Bloomberg. Акції на біржах впали, внаслідок чого світова вартість капіталу за три дні знизилася до приблизно 9,5 трильйонів доларів. Ф’ючерси на акції S&P 500 впали на 3%, європейський індекс Stoxx 600 впав на 5%, в Азії індекс Hang Seng впав на 13%. На ринках по всьому світу спостерігався масовий розпродаж акцій компаній, причому, постраждали компанії оборонного сектору, пише видання. Що відбувається, чи довго триватиме волатильність на фондових біржах і як це може вплинути на економіку України, дослідив Фокус.

Падіння на біржах: чи винна тарифна політика Трампа

Фінансовий аналітик, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що політика Дональда Трампа, який 2 квітня оголосив про нові мита для країн, стала першопричиною масштабних коливань індексів та розпродажів акцій на світових біржах.

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"Це реакція на тарифну політику Трампа. З цього все почалось – обвал фондових індексів, а також падіння ф’ючерсів на сировину, насамперед нафту. Все йде за ланцюговою реакцією за запровадженням Трампом нових тарифів. У інвесторів немає розуміння, чи дійдуть сторони (наприклад, США та Китай) нових домовленостей щодо мит, а якщо дійдуть, то якими можуть бути ці домовленості", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Рішення Дональда Трампа підвищити мита спровокувало паніку на фондових біржах Фото: Getty Images

Фінансовий аналітик Іван Угляниця вважає, що ситуація на ринках тривалий час залишалась спокійною через надії на те, що заяви та загалом політика Трампа – лише епізод, жарт, і невдовзі все розвернеться. "Проблема у відповідному позиціонуванні учасників ринку, яке було максимально оптимістичним, яке не враховувало навіть мінімальні якісь негативні сценарії. Якщо розглядати цю корекцію, як аналогію до інших подібних піків, криз, то це може бути лише початком і по часу може продовжуватись рік-півтора чи й більше… Якщо також додасться довгострокова ротація, вихід з американських активів, більша диверсифікація, а не повторення концентрації, коли 70% всіх ліквідних активів були в американському ринку, то це може бути ситуація на десятиліття", — каже Іван Угляниця.

Інвестори в паніці розпродають акції компаній, багао хто обирає золото новим прихистком для свого капіталу Фото: Getty Images

Про те, що торгова війна, що розпочалась через запроваджені Трампом нові мита, може виходити на інші рівні та сценарії, каже економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран. На його думку, базовий сценарій для США — це ситуація, в якій ключові гравці почнуть домовлятись про зміну правил торгівлі або надання США неторгових бенефіцій взамін на "нульове торгове" мито. "Вже 50 країн заявили про готовність до такого сценарію, серед них Індія та Бразилія. Позиція ЄС та КНР залишається принциповою, але невідомо, який час вона буде такою. Якщо за 3-4 тижні ситуація не зміниться, то шок може повторитись. Втім, думаю, що самі США не зацікавлені в глибокій фінансовій кризі, і тому ймовірність обвалу фондових ринків до критичних рівнів і настання рецесії в США незначна, хоча присутня і наростає", — зауважив Віталій Шапран.

Одним з наслідків початку торгової війни стало падіння цін на нафту

Реакцією на початок торгової війни стало не лише падіння індексів на біржах, а й падіння ціни нафти, яка, крім цього, реагує і на плани країн ОПЕК+ збільшити видобуток, каже Віталій Шапран. "Нафта сортів WTI та Brent провалились нижче 61 доларів за барель, а російська URALS пішла вже далеко за 55 доларів, хоча середні котирування, що "малюють" самі росіяни, ще тримається на рівні 57 дол.", — зазначає експерт.

Криза у світі та в Україні: як може відреагувати світова економіка на мита Трампа та нові ціни нафти

Фондові майданчики — це випереджаючий показник стану економіки та очікувань ринку щодо майбутнього бізнесу і економіки країн, каже Андрій Шевчишин. Він зауважив: світ на порозі початку економічної кризи, і всі ознаки цієї кризи вже помітні.

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"З одного боку, ринок був завжди переоціненим, він дуже був розігрітим. Всі розуміли, що буде корекція, але зараз є ризик не корекції ринку, а саме рецесії через дії, зокрема дії Трампа. Бачимо глобальний перерозподіл ліквідності. І в рамках цього перерозподілу ліквідності, грошової ліквідності, якраз і формуються кризові явища. Ми вже бачили заяви Німеччини, яка вимагає повернути золото, яке перебуває у США, це вже фізичний рух капіталу, що є дуже яскравим сигналом щодо глобальності кризи", — зазначив Андрій Шевчишин.

В разі реалізації сценарію економічної кризи економіка України постраждає, адже ціни на сировину будуть падати Фото: УНІАН

На думку Віталія Шапрана, подальша ситуація у світовій економіці залежить від того сценарію, за яким буде розвиватись торгова війна. "Якщо війна виявиться просто передумовою перегляду торгових правил з США, то ні про яку рецесію мови вже бути не може", — зазначає експерт.

Фактичними наслідками кризи у економіках світу для України стане падіння попиту на сировинний експорт та девальвація гривні

Якщо світові економіки будуть під впливом кризи, це позначиться і на Україні. На думку Івана Угляниці, це в першу чергу відобразиться у зниженні цін на ресурсні товари, у цінах на український експорт – зернові, масло, руду. Крім цього, може суттєво зрости попит на іноземну валюту, зауважує експерт, що зіграє проти гривні.

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Віталій Шапран вважає, що в разі, якщо усі гравці приймуть умови США, то глобальної торгової війни вдасться уникнути, а через ставку мита 10% для України вона стає привабливою юрисдикцією для торгівлі з США. Проте перехід до світової економічної кризи в разі тривалої жорсткої торгової війни між країнами не обіцяє Україні гарних новин. "Якщо буде торгова війна, то криза в таких країнах з відкритою ринковою економікою буде нагадувати наслідки іпотечної кризи в США 2008-2009", — зазначив Віталій Шапран.

Одним з наслідків економічної кризи буде девальвація гривні

Тобто фактичними наслідками кризи у економіці Світу для України стане падіння попиту на сировинний експорт та девальвація гривні. А ще – зменшення можливостей країн-партнерів, що переживатимуть кризу, надавати Україні фінансову підтримку.

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"Думаю, що з найбільших економік Європа буде страждати найбільше. У нас не буде прямого такого впливу цієї кризи, та буде опосередкований вплив через падіння сировинних ринків та якості і стабільності економік країн-партнерів. Ось це через це ми будемо в нас будуть проблеми. Адже країни Європи менше будуть у нас купувати, будуть менше замовляти товарів. У них буде менше можливості, щоб нам допомагати", — резюмував Андрій Шевчишин.