Трамп і торговельна війна: як нові мита впливають на глобальні ринки, — Bloomberg

Світові фондові ринки продовжують різко знижуватися на тлі жорсткої тарифної політики Дональда Трампа. Азійські біржі зазнали найбільшого обвалу за останні 16 років — акції в Китаї, Японії, Гонконгу та Індії втратили у вартості.

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Про це пише видання Bloomberg.

На фоні падіння японська єна зміцнилася, а ціни на нафту знизилися.

Трамп відкидає занепокоєння щодо можливого ринкового краху та твердо стоїть на своїй позиції щодо тарифів. Водночас Пекін веде переговори для пом’якшення наслідків торгової війни.

У Європі найбільше постраждали банки — з лідерів зростання вони перетворилися на головних аутсайдерів через побоювання рецесії та очікування нових знижень ставок ЄЦБ.

Сировинні ринки також перебувають у мінусі. Австралійський долар частково відновився, однак загальна ситуація на ринку залишається песимістичною — рівень хеджування вказує на системний шок, подібний до кризи 2008 року чи пандемії.

Попри це, інвестори, як-от Pella Funds, бачать можливості — вони скуповують стабільні компанії в Європі та Китаї, а в США звертають увагу на сектор охорони здоров’я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не лякає негативна реакція фондових ринків, незважаючи на втрачені трильйони доларів капіталізації по всьому світу, передає Reuters.

Трамп порівняв введені ним мита з ліками, які, за його словами, можуть вирішити проблеми у світовій економіці.

"Я не хочу, щоб щось постраждало. Але іноді доводиться приймати ліки, щоб виправити ситуацію", — зазначив президент США.

За словами Трампа, під час вихідних він спілкувався з лідерами європейських і азійських країн, які намагалися вмовити його зменшити заплановані мита на 50%. Президент США не виключив переговорів, однак зазначив, що вони можливі тільки за умови "значних щорічних платежів" з боку цих держав.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив взаємні мита для держав по всьому світу та мінімальний базовий тариф 10%, однак РФ не була включена до переліку.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік 6 квітня пояснив, чому Трамп ввів мита для пінгвінів. За його словами, тарифи для безлюдних островів Херд і Макдональд, де мешкають лише пінгвіни, запровадили, щоб не дозволити іншим країнам скористатися ними як "містком" для обходу обмежень.