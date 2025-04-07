Трамп и торговая война: как новые пошлины влияют на глобальные рынки, — Bloomberg

Мировые фондовые рынки продолжают резко снижаться на фоне жесткой тарифной политики Дональда Трампа. Азиатские биржи потерпели самый большой обвал за последние 16 лет — акции в Китае, Японии, Гонконге и Индии потеряли в стоимости.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

На фоне падения японская иена укрепилась, а цены на нефть снизились.

Трамп отвергает беспокойство относительно возможного рыночного краха и твердо стоит на своей позиции по тарифам. В то же время Пекин ведет переговоры для смягчения последствий торговой войны.

В Европе больше всего пострадали банки — из лидеров роста они превратились в главных аутсайдеров из-за опасений рецессии и ожидания новых снижений ставок ЕЦБ.

Сырьевые рынки также находятся в минусе. Австралийский доллар частично восстановился, однако общая ситуация на рынке остается пессимистической — уровень хеджирования указывает на системный шок, подобный кризису 2008 года или пандемии.

Несмотря на это, инвесторы, такие как Pella Funds, видят возможности — они скупают стабильные компании в Европе и Китае, а в США обращают внимание на сектор здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не пугает негативная реакция фондовых рынков, несмотря на потерянные триллионы долларов капитализации по всему миру, передает Reuters.

Трамп сравнил введенные им пошлины с лекарствами, которые, по его словам, могут решить проблемы в мировой экономике.

"Я не хочу, чтобы что-то пострадало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы исправить ситуацию", — отметил президент США.

По словам Трампа, во время выходных он общался с лидерами европейских и азиатских стран, которые пытались уговорить его уменьшить запланированные пошлины на 50%. Президент США не исключил переговоров, однако отметил, что они возможны только при условии "значительных ежегодных платежей" со стороны этих государств.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил взаимные пошлины для государств по всему миру и минимальный базовый тариф 10%, однако РФ не была включена в перечень.

Напомним, министр торговли США Говард Лутник 6 апреля объяснил, почему Трамп ввел пошлины для пингвинов. По его словам, тарифы для необитаемых островов Херд и Макдональд, где живут только пингвины, ввели, чтобы не позволить другим странам воспользоваться ими как "мостиком" для обхода ограничений.