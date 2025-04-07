В Белом доме объяснили, почему Трамп ввел пошлины для пингвинов, — CNN

На фоне многочисленных мемов, которые всколыхнули сеть после новостей о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении островов Херд и Макдональд, где живут только пингвины, в Белом доме пришлось прокомментировать ситуацию и объяснить логику таких действий.

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О рациональности "объявления тарифной войны пингвинам" рассказал министр торговли США Говард Лутник, сообщило издание CNN 6 апреля.

"Если оставить что-то вне списка, то государства, которые пытаются в основном арбитировать Америку, попадают к нам на рынок через эти страны", — рассказал он, имея в виду возможный обход тарифов через такие территории, как острова Херд и Макдональд.

Лутник объяснил эти действия примером Китая, в отношении которого США ввели пошлины еще несколько лет назад.

"Президент ввел тарифы против Китая, да, в 2018 году. И тогда Китай начал делать то, что они начали делать, они начали идти через другие страны в Америку", — отметил чиновник.

По его словам, если бы Трамп не ввел пошлины даже в отношении этих необитаемых островов с пингвинами, этим бы воспользовались другие страны, которых коснулась тарифная война. Острова могли стать своеобразным "мостиком" для того, чтобы обходить ограничения, даже несмотря на то, что там нет ни одного человека.

Также Лутник прокомментировал информацию о том, что американский президент мог воспользоваться помощью ИИ для создания перечня стран, на которые США наложат новые пошлины, которая распространилась в сети накануне. На это он возразил, отметив, что "многие страны не были включены" в этот список.

Новые пошлины Трампа вызвали волну мемов в сети

3 апреля стало известно, что новые пошлины США коснулись необитаемых островов Херд и Макдональд, где буквально нет людей, а живут только пингвины. Выяснилось, что эти территории расположены в Индийском океане между Африкой и Антарктидой и принадлежат Австралии.

Эта новость всколыхнула сеть волной мемов — присоединились к созданию шуток традиционно украинцы. На просторах интернета писали, что пингвины пообещали "дать мощный ответ" на действия Трампа, а также "готовы продемонстрировать несокрушимость".

Напомним, ранее Фокус узнавал, сколько денег потеряли самые богатые люди мира из-за пошлин Трампа. Об этом стало известно 5 апреля.

Также выяснилось, что из-за пошлин Трампа подорожает гардероб первой леди США — Мелании Трамп. Об этом Фокус писал 5 апреля.