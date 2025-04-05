Пошлины Трампа: самые богатые люди мира потеряли более 530 миллиардов долларов

После введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин 2 апреля 2025 года состояние 500 самых богатых людей мира за два дня сократилось на 536 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Bloomberg.

Больше всего потерял "правая рука" Трампа Илон Маск. Акции автомобильной компании Tesla упали более чем на 10%, а чистый капитал миллиардера сократился на 31 млрд долларов, его годовые убытки достигли 130 млрд долларов.

Тем временем акции Meta Platforms Марка Цукерберга за два дня упали почти на 14%: убытки на 27 млрд долларов.

В частности, генеральный директор онлайн-магазина подержанных авто Carvana Эрнест Гарсия III после сокращения своего капитала на 2 млрд долларов потерял место в списке 500 самых богатых людей мира. Компания предпринимателя подешевела на 28%.

По подсчетам информационного агентства, уменьшение состояния в целом на 3,5% почувствовали почти 90% миллиардеров. А падение после объявления новых пошлин Трампа на 329 млрд долларов, зафиксированное 4 апреля, стало крупнейшим со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

Интересно, что акции Nike выросли на 2,8% после того, как Дональд Трамп заявил об "очень продуктивном разговоре" с вьетнамским лидером То Ламом относительно возможной отмены 46% тарифа. Именно во Вьетнаме расположена значительная часть производства компании.

Трамп ввел новые пошлины

"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — сказал лидер США.

Впрочем, как пишет CNN, фондовые фьючерсы Штатов почти сразу продемонстрировали значительное падение после заявления Трампа о введении "взаимных пошлин". Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение.

Более того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк рассказал, что новые пошлины президента Дональда Трампа не сильно повлияют на Украину. По словам политика, наш экспорт в США даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем.

Также Фокус писал о реакции украинцев на новые пошлины Трампа: пользователи сети создали ряд мемов.