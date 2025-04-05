Мита Трампа: найбагатші люди світу втратили понад 530 мільярдів доларів

Після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит 2 квітня 2025 статки 500 найбагатших людей світу за два дні скоротилися на 536 мільярдів доларів.

Related video

Про це пише Bloomberg.

Найбільше втратив "права рука" Трампа Ілон Маск. Акції автомобільної компанії Tesla впали на понад 10%, а чистий капітал мільярдера скоротився на 31 млрд доларів, його річні збитки сягнули 130 млрд доларів.

Тим часом акції Meta Platforms Марка Цукерберга за два дні впали майже на 14%: збитки на 27 млрд доларів.

Зокрема, генеральний директор онлайн-магазину вживаних авто Carvana Ернест Гарсія III після скорочення свого капіталу на 2 млрд доларів втратив місце у списку 500 найбагатших людей світу. Компанія підприємця подешевшала на 28%.

За підрахунками інформаційного агентства, зменшення статків загалом на 3,5% відчули майже 90% мільярдерів. А падіння після оголошення нових мит Трампа на 329 млрд доларів, зафіксоване 4 квітня, стало найбільшим із часів пандемії COVID-19 у 2020 році.

Цікаво, що акції Nike зросли на 2,8% після того, як Дональд Трамп заявив про "дуже продуктивну розмову" з в’єтнамським лідером То Ламом щодо можливого скасування 46% тарифу. Саме у В’єтнамі розташована значна частина виробництва компанії.

Трамп запровадив нові мита

"2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США, повернення долі Америки та початку її нового багатства", — сказав лідер США.

Втім, як пише CNN, фондові ф’ючерси Штатів майже одразу продемонстрували значне падіння після заяви Трампа про введення "взаємних мит". Біржові фонди (ETF), що відстежують основні ринкові індекси, також зафіксували зниження.

Ба більше, на товарних ринках зафіксовано різке зростання цін на золото.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розповів, що нові мита президента Дональда Трампа не сильно вплинуть на Україну. За словами політика, наш експорт у США навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо.

Також Фокус писав про реакцію українців на нові мита Трампа: користувачі мережі створили низку мемів.